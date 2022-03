RUSI SU MI REKLI ZA KOLIKO JE SLOBA PRODAT HAGU Fila na godišnjicu smrti Miloševića izneo ŠOKANTNE DETALJE njegove smrti

Branilac Slobodana Miloševića Toma Fila govorio je, na godišnjicu smrti Slobodana Miloševića, u jutranjem programu Kurir televizije o hapšenju bivšeg predsednika SR Jugoslavije, ali se osvrnuo i na Veslija Klarka.

Fila je gostujući u emisiji Redakcija otkrio šokantne detalje iz političkog života Miloševića. Takođe, Fila se osvrnuo i na Veslija Klarka.

- Vesli Klark je trebalo da bude svedok one grupe koju sam ja branio. Međutim, uslovi koji je postavio su bili da dođe i da ispriča priču i da ne smemo da ga pitamo ništa. Rekao sam da to može kod njega kući da priča tako, ali u kupatilu na primer, ali kod mene mora da bude unakrsno isitivan. Tada je tužilac odustao od svih njih. Jedno od pitanja bi bilo šta ste to u radili i zašto? Zašto ste bombardovali - rekao je Toma Fila u jutarnjem programu Kurir televizije.

Fila ističe da bivši predsednik Jugoslavije Slobodan Milošević nije predat, nego je prodat.

- Ja sam Miloševića branio ovde, u Hagu sam branio Šainovića. On je uhapšen 31. marta 2001. godine, na Vidovdan je poslat , nije predat Hagu, nego prodat. To govorim stalno. Milošević je prodat, za ne znam koji novac. Rusi su mi rekli da je bilo 5 ili 50 miliona evra, koje su podelili međusobno. Da bi bilo jasno on se 5 godina tamo borio. Predat je zato što je Evropska zajednica to tražila. Zoran Đinđić i vlada su me prevarili i njega su prevarili, jer su dali garancije sa državnim pečatom da ga neće izručiti Hagu. Čovek koji počinje karijeru u lažima, nastavlja lažima i dalje. Te noći sam rekao Slobodanu Miloševiću da ova garancija važi za noćas, da ga ujutru neće izručiti, ali da ja ne verujem. Ispostavilo se da sam bio u pravu - istakao je Fila.

Na konstataciju voditelja da smo u seriji "Porodica" koja opisuje život Miloševića i njegove porodice mogli da vidimo neke stvari Toma je ukazao na grešku ili umetničku slobodu u seriji.

- U seriji sam bio tri dana, a u stvarnosti sam bio 6 sati - rekao je Tma Fila.

Advokat Toma Fila tvrdi da je Slobodan Milošević umro od iscrpljenosti u Hagu.

- Milošević je umro od iscrpljenosti. Mogao je da ode u Rusiju kad god je hteo, poslao je sina tamo da se spase sankcija i revanštizma. Sigurno da je on umro od iscrpljenosti - tvrdi Fila.

Podsetimo, Slobodan Milošević je umro u pritvoru u Sheveningenu 11. marta 2006. godine. Haški tribunal potvrdio je da je preminuo bivši predsednik Srbije i SRJ Slobodan Milošević i najavio istragu. U šturom saopštenju piše da je Milošević pronađen mrtav u jutro 11. marta u svojoj ćeliji u pritvoru Haškog tribunala.

