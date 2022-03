MILOŠEVIĆA UBILI LEKOVIMA, LAŽIRALI I VREME SMRTI?! Vujačić potvrđuje ŠOK teorije! A ovo se dešavalo u ćeliji DVA DANA ranije!

Bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije Slobodan Milošević umro je na današnji dan pre 16 godina u Sheveningenu, pritvorskoj jedinici Haškog tribunala, gde mu je suđeno za ratne zločine počinjene tokom sukoba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Njegova smrt i nakon 16 godina izaziva brojne kontroverze, spekulacije i sumnje. Jedna od njih je da je Milošević bukvalno ubijen u Hagu, kao i da je umro dan ranije od zvaničnog dartuma smrti, odnosno 10. marta, ali da je uprava zatvora u Sheveningenu, zbog prikrivanja i zataskavanja "ubistva", njegovu smret prijavili dan kasnije. Ove teorije izneo je dugogodišnji Miloševićev lični lekar dr Vukašin Andrić koji je čak o tome napisao i knjigu pod nazivom "Anatomija sudskog ubistva".

Advokat Svetozar Vujačić nema dilemu da je ovo tačno i da je Milošević zaista namerno, pogrešnim lečenjem i davanjem pogrešnih lekova, ubijen.

foto: Zorana Jevtic

- Samo suđenje je teklo tako da bi svaka druga presuda, osim oslobađajuće, bila nemoguća. Milošević je bukvalno razvalio svedoke optužbe i za gotovo sve njih je dokazao da lažu i da daju lažne iskaze. Poslednji svedok odbrane je trebalo da bude Momir Bulatović, bivši predsednik SR Jugoslavije. On je dva dana uoči ulaska u sudnicu posetio Miloševića radi konsultacija. To je bilo dozvoljeno Statutom Haškog tribunala. Razgovor dvojice državnika je prisluškivan, a s obzirom da je Bulatović sa sobom poneo dva kofera dokumentacije kao dokazni materijal odbrane, njima je bilo jasno da će ih ovo svedočenje potpuno pokopati. Nisu smeli da dozvole da do toga dođe - naglašava Vujačić dodajući da je verovatno tada odlučeno da Milošević bude likvidiran.

- I zaista, samo dva dana od posete Momira Bulatovića, Milošević je preminuo - kaže Vujačić i objašnjavajući da je Milošević bolovao od visokog krvnog pritiska.

- Upravo to je iskorišćeno kako bi Milošević bio likvidiran. Naime, u obdukcionom nalazu koji je sačinio doktor Hugo Donald stoji da je smrt kod Miloševića nastupila zbog davanja pogrešnih medikamenata, kao i da su u krvi Slobodana Miloševića pronađeni tragovi leka koji može izazvati povećanje krvnog pritiska. U njegovoj situaciji to je bilo kobno i on je, usled naglog skoka krvnog pritiska, pukao kao balon - ističe Vujačić, podsećajući da je na to, nekoliko meseci od Miloševićeve smrti, ukazala i portparolka Haškog tribunala Florens Artman, koja je posle imala problema sa sudom, optužena je za nepoštovanje suda i bukvalno je proganjana.