TADIĆ POSLE 19 GODINA O ATENTATU NA ĐINĐIĆA: Ostavljam mogućnost da je treći metak postojao OTKRIO ZAŠTO KOŠTUNICA NIJE SASLUŠAN

Na današnji dan 2003. godine u dvorištu zgrade Vlade Srbije ubijen je premijer Srbije dr Zoran Đinđić.

Gost večerašnjeg Crvenog kartona na televiziji Kurir bio je bivši predsednik Srbije i sadašnji predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić.

Boris Tadić je govorio o ubistvu dr Zorana Đinđića, kao i o kasnijim istragama, ali i o nepoznatim detaljima, koje javnost Srbije do sada nije znala.

- Jasno je bilo da sam ja sve učinio da se taj sudski proces završi do kraja. Mislim da je Koštunica ljudski, pogrešio, jer istraga o kojoj sam se ja kasnije raspitivao, nijednog trenutka nije vodila na to da je on bio umešan u ubistvo Zorana Đinđića - rekao je Boris Tadić u Crvenom kartonu.

foto: Kurir Televizija

Tadić se osvrnuo i na bivšeg načelnika vojne bezbednosti Acu Tomića.

- Acu Tomića sam ja smenio sa mesta načelnika vojne bezbednosti, posle toga me je on tužio. I taj proces se završio posle nekog broja godina, a animozitet njegov prema meni je i više nego iskazan. Bio je smenjen da bi se omogućio normalan istražni postupak. Ali, to je tako nekako zaboravljeno - rekao je Tadić.

Koštunica opstruisao pravni sistem Tadić se osvrnuo na činjenicu da Koštunica nije hteo da se odazove na poziv istražnih organa povodom ubistva Zorana Đinđića. Prema njegovom mišljenju iza toga stoji svesna opstrukcija istrage i procesa. - Koštunica se nije odazvao na poziv istražnih organa povodom ubistva Zorana Đinđića odnosno sudskom procesu koji se dešavao u tom trenutku. Nisam siguran da to trpi kvalifikaciju državnog udara, ali je nesumnjivo opstrukcija pravnog sistema. Da sam ja pozvan, ja bih dao izjavu i povukao se - rekao je Tadić.

Boris Tadić se osvrnuo i na političku pozadinu ubistva dr Zorana Đinđića.

- U političkom smislu, na koga ide napad što nije istraženo sve? Napad ide na mene. Politička pozadina je deo kriminalističke istrage. Političke stranke i njihovi lideri koji su bili sumnjivi su bili deo tih istraga - rekao je Tadić.

foto: Kurir Televizija

Boris Tadić je u Crvenom kartonu rekao da ostavlja mogućnost da treći metak zaista jeste postojao.

- Ima ljudi koji su bili žrtve tog atenata, kao na primer pripadnici obezbeđenja Zorana Đinđića, koji smatraju da postoji i treći metak. Ja i dan danas ostavljam mogućnost da je postojao treći metak - rekao je Tadić u Usijanju.

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Đinđić je sahranjen 15. marta 2003. u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, uz prisustvo više od 70 stranih državnih delegacija. U pogrebnoj povorci bilo je više stotina hiljada građana.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:04 Boris Tadić: Ruski napad na Ukrajinu je za Srbiju neprihvatljiv