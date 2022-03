TADIĆ KONAČNO OTKRIO ZAŠTO JE OTIŠAO IZ SRBIJE KAD JE KOSOVO PROGLASILO NEZAVISNOST: Koštunica i Nikolić su mi NAPRAVILI ZAMKU

Bivši predsednik Srbije i sadašnji predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić tvrdi da državni vrh nije bio jedinstven oko reakcije na samoproglašenu nezavisnost Kosova.

Između ostalog Tadić je objasnio i zašto je otišao iz Srbije nakon što je Priština proglasila jednostranu nezavisnost.

foto: Ana Paunković

- Tvrde se tu neke priče kako sam ja pobegao u Rumuniju kad su proglasili nezavisnost. Rekao sam odmah da mi moramo da reagujemo na to kao narod. Tada je (Vojislav) Koštunica kao premijer pozvao u svoj kabinet (Tomislava) Nikolića, a ja sam došao kao predsednik i dao im predlog. Idemo ispred Hrama Svetog Save, gore treba da budu predstavnici kulture i crkve, koji će govoriti, a mi svi političari sa narodom stojimo dole i držimo upaljene sveće - prisetio se Boris Tadić u Crvenom kartonu.

Tadić je objasnio da su Koštunica i Tomislav Nikolić, tada predstavnik najjače opozicione stranke, njegov predlog isprva prihvatili.

foto: Nemanja Nikolić, Nebojša Mandić, Ana Paunković

- Posle sedam dana su me pozvali obojica. I ja ulazim u zamku. Kažu mi (Tomislav Nikolić i Vojislav Koštunica) da ono što smo pričali ne može i da to mora da bude politički skup. Rekao sam im: "Ljudi, vi preuzimate odgovornost za ovu situaciju". Oni su se već bili dogovorili, kad su mene uvukli u zamku, premijer i šef najveće opozicione stranke u Srbiji u tom trenutku. Rekao sam im i da će preuzeti odgovornost i za žrtve koje mogu da nastanu. A način na koji su to zamislili proizvešće žrtve. Mi smo se dogovorili sasvim obrnuto. Da to bude skup kulture i nacije - rekao je predsednik SDS.

Boris Tadić je u Crvenom kartonu rekao i da je tog dana otišao u Rumuniju kod tadašnjeg predsednika Trajana Baseskua po pomoć za odbranu KiM.

1 / 8 Foto: Ana Paunković

- Onda sam rekao Voji: "Ti si premijer i ti ćeš da snosiš odgovornost zbog svega". A on mi je rekao da "građani ne treba da shvate da smo mi više protiv neželjenih događaja od protiv proglašenja nezavisnosti Kosova". Hteo je da kaže da je manje bitno kakve će biti posledice nego da oni politički reaguju na situaciju. Pozvali su neke ljude. Izašao sam i rekao im da preuzimaju istorijsku odgovornost za ovaj trenutak. Rekao sam da odlazim. Idem da razgovaram sa Baseskuom (tadašnji predsednik Rumunije) i da organizujemo grupu evropskih zemalja koje su bile protiv priznanja. Idem da branim Kosovo, tamo gde se brani, a ne brani se u centru Beograda sigurno - rekao je Tadić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:04 Boris Tadić: Ruski napad na Ukrajinu je za Srbiju neprihvatljiv