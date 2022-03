KAKO ĆE SNS PROĆI 3. APRILA: GORAN VESIĆ ZA KURIR: Možemo da uzmemo većinu na svim izborima, jer izlazimo s rezultatima!

Mi u Srpskoj naprednoj stranci verujemo da možemo da osvojimo većinu na svim izborima, republičkim, predsedničkim i beogradskim, jer pred birače izlazimo s rezultatima rada. Zato se naša kampanja zove „Dela govore“, poručuje u intervjuu za Kurir Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, zamenik šefa izbornog štaba i član Predsedništva SNS. Podseća da je ta stranka na vlasti od 2012, a samostalno od 2014. te, kaže, izlaze pred građane s rezultatima, ali i s novom vizijom koja je zasnovana na onome što su do sada uradili.

- Kada kažemo da će 2026. prosečna plata u Srbiji biti 1.000 evra, odnosno 1.300 u Beogradu, a penzija 500 evra, to kažemo zato što je prosečna plata u Srbiji 2012. bila malo iznad 300 evra, a sada je 610 evra, dok je u Beogradu bila 410 evra, a sada je 806 evra. Zato imamo kredibilitet da damo novo obećanje i kažemo da ćemo ponovo povećati prosek zarada kao što smo već uradili. Takođe, ako se zna da trenutno radimo deset auto-puteva, onda imamo kredibilitet da obećamo da ćemo nastaviti sa infrastrukturnim radovima... Prvi stub naše kampanje su naši rezultati, koji su impresivni i ne mogu da ih ospore čak ni naši protivnici. A pored rezultata, nudimo i novu viziju kako će Srbija nastaviti da se razvija i napreduje.

Kada govorimo o novoj viziji, šta je to što obećavate građanima koje pozivate da vam ukažu poverenje?

- Događaji u Evropi učinili su vidljivim treći stub naše kampanje, a to je da mi garantujemo mir i stabilnost za Srbiju, odnosno da neće biti rata. Garantujemo da će Srbija biti snabdevena hranom i energentima, jer smo se na vreme pripremali za ovo što se dešava, za razliku od drugih zemalja. To možete da garantujete kada vodite spoljnu politiku kakvu vodi predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić. Razmislite da li u Evropi, osim Vučića, ima predsednika bilo koje male države koji ima takav stepen diplomatske aktivnosti s najvažnijim svetskim liderima. A upravo to se pokazalo u ovoj krizi kao veoma značajno - vodimo svoju politiku, a ne tursku, američku ili rusku. Zato građanima poručujemo da će Srbija samostalno odlučivati o svojoj sudbini i voditi računa samo o srpskim interesima. A naš interes je da nema rata, da deca ne ginu, da nema nestabilnosti, da se zemlja razvija i da nam raste životni standard. To Vučić, pritom, jedini može ovoj zemlji da obezbedi.

Ipak, očekuje se jačanje pritisaka na Srbiju kad je u pitanju Rusija, i iz SAD i iz EU. Može li naša zemlja do kraja da ostane samostalna i čvrsta u svojim stavovima?

- Vučić vodi principijelnu politiku. Osudili smo agresiju Rusije na Ukrajinu, jer je to agresija na drugu suverenu zemlju, što ne možemo da opravdamo, kao što nismo mogli da opravdamo agresiju NATO na tadašnju Jugoslaviju. To je naš principijelni stav i imaćemo ga uvek, bez obzira na to kakve odnose imamo s bilo kojim narodom, jer je to osnovni princip međunarodnog prava. Takođe, Srbija vodi samostalnu politiku, a ne verujemo da su sankcije delotvorno sredstvo međunarodne politike jer smo i sami njima bili izloženi i znamo koliko je to loše. A za svoje odluke smo dobili priznanje gotovo svih svetskih država. Zato ćemo uvek voditi politiku koja je samo u interesu Srbije, nikada nećemo doneti nijednu odluku koja je suprotna interesima građana, bez obzira na to da li je ona popularna ili nije. Na kraju krajeva, građane ne zanima spoljna politika, već njihov standard i razvoj zemlje u kojoj žive.

O društvenim mrežama sam koristim Sićve mimove, a uskoro će se i Vučić u jednom spotu našaliti na svoj račun Ubedljivo ste najaktivniji političar na društvenim mrežama. Čak su se pojavili i mimovi s vašim uzrečicama. Deo javnosti je to dočekao na nož i kritikuju vas. Šta biste im poručili? - Ja se šalim na svoj račun, nemam problem s tim. U narednim danima će se i predsednik Vučić u jednom spotu našaliti na svoj račun! Elem, posao političara je da predstavi građanima ono što radi i da bude u komunikaciji s njima. A ljudi do 30 godina, njih više od 90 odsto, danas su isključivo na društvenim mrežama i na telefonima, dok TV i ne gledaju. Zato sam ja aktivan na svim društvenim mrežama, a isto zato sam napravio i pokretnu kancelariju, pa mogu da dođem do svih građana i čujem njihove probleme i pokušam da ih rešim. Pokretna kancelarija se do sada u tom smislu jako dobro pokazala, ljudi su mogli na licu mesta da mi ukažu na probleme, što pak nisu uvek u mogućnosti preko nadležnih službi. Na ovaj način se samo ubrzava rad nadležnih. A otpor je to izazvalo samo kod neradnika, jer je pojedinim političarima problem kada neko radi, pošto se tada vidi da su oni neradnici.

Vi ste i na beogradskoj i na republičkoj izbornoj listi. Na kojoj funkciji bismo mogli da vas vidimo nakon 3. aprila? Težite li određenom resoru?

- Ja sam zamenik šefa izbornog štaba, odnosno Vučićev zamenik. Ne postoji važnija stvar za jednu stranku od izbora. To je kao kada igrate fudbal i najvažnije je da igrate na Svetskom prvenstvu. Tako se svaka stranka četiri godine sprema za izlazak na izbore. Zato sam apsolutno i potpuno fokusiran na kampanju i bavim se njom vrlo intenzivno da bismo ostvarili cilj, a cilj nam je pobeda Aleksandra Vučića u prvom izbornom krugu, zatim da dobijemo sami većinu u Narodnoj skupštini, kao i da imamo većinu na svim lokalnim izborima. Jedino me to interesuje do 3. aprila. Kada su izbori, stvar pristojnosti prema svojoj stranci je da radite za njenu pobedu i da ne razmišljate o tome šta ćete da radite posle izbora, a najmanje da u kampanji licitirate sa svojim budućim funkcijama ili se samoproglašavate. Moj posao je da mi kao stranka dobijemo većinu, jer je to priznanje i za moj rad u Beogradu, pošto se svuda i na svim nivoima glasa za naše rezultate. Da li ću posle izbora uopšte biti na nekoj funkciji, nije pitanje za mene, niti mislim da je pristojno da se sada o tome priča.

Sigurno se barem iza zatvorenih vrata pominju mogućnosti za pojedince, izražavaju želje...

- Svoje želje ostavljam za privatni život.

Kažete da je cilj da osvojite većinu glasova na svim nivoima. Ipak, predstavnici opozicije su uvereni da mogu da „uzmu“ Beograd.

- Niko ne zna kako će građani glasati. Svaki izbori su teški i neizvesni, oni su laki samo neradnicima, onima koji ne rade ništa pa posle imaju opravdanje da su izgubili zbog nekog drugog. Sutra, kada budu izgubili izbore, oni će reći da su izgubili zbog Rusije, Ukrajine ili nečeg trećeg, a nikada neće tražiti krivca u sebi. Za one pak koji se bore, svaki izbori su teški. A te priče o Beogradu sam slušao i 2014. i 2018. Ali svako ima pravo da se nada da će ostvariti uspeh.

O budućem sastavu vlade Srbije Za pojedine ne treba da bude mesta I sam predsednik Vučić malo-malo kaže da nije zadovoljan radom svih ministara. Šta vi mislite, ko nije zaslužio mesto u budućoj vladi? - U pravu je kada kaže da mnogi nisu radili kako treba, ali to su moje kolege. Nisam osoba koja ima pravo da kaže ko ne zaslužuje da se nađe u narednoj vladi. No, kad god mi neko kaže da mu je posao težak, ja mu poručim da podnese ostavku i da nije bogomdan. Ali stranka i Vučić, na čije ime pobeđujemo, imaju pravo da kažu ko ne radi kako treba. Iskreno očekujem od njega da naredna vlada bude bitno drugačija.

Deo opozicije je ipak toliko uveren u pobedu da čak već sada najavljuje proteste ukoliko ih pobedite.

- Ono što mi je čudno kod opozicije, a pre svega njihovog lidera Dragana Ðilasa, jeste to što se ne spremaju za dan izbora, već za dan posle njih. Oni nisu na terenu, njihovi ljudi ne pokušavaju da dobiju glasače, ne čujemo njihove programe i stavove o Rusiji, Kosovu ili bilo kom drugom gorućem pitanju. Isključivo se bave time šta će biti posle izbora, po čemu su jedinstvena opozicija u svetu. To je pak vrlo opasno, pogotovo u vreme kada imate nestabilnost u Evropi. Opasno je unositi nestabilnost u Srbiju zato što niste pobedili na izborima. Podsetio bih pritom da je, primera radi, Vučić pobedio Sašu Jankovića na predsedničkim izborima sa 40 odsto glasova razlike, a oni su tada pokušavali da ubede ljude da su pokradeni i organizovali su demonstracije. S druge strane, kada je svojevremeno Vučić od Bogdanovića izgubio beogradske izbore za tek nekoliko hiljada glasova, što je ispod jedan odsto, on je priznao rezultate i nije pozivao na demonstracije. Tako se ponašate kada ste odgovorni prema državi.

Očekujete li da će biti drugog kruga predsedničkih izbora?

- Daćemo sve od sebe da ne bude potrebe za drugim krugom i da naš kandidat Aleksandar Vučić pobedi u prvom krugu predsedničkih izbora.

Ivana Žigić