ČOVIĆ O KANDIDATURI VUJOŠEVIĆA ZA GRADONAČELNIKA: Imao JASNU PORUKU na pitanje o bivšem treneru košarkaša Partizana

Predsednik KK Crvena zvezda i nekadašnji potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Čović rekao je da ne želi da komentariše kandidaturu bivšeg trenera Partizana Duška Vujoševića za gradonačelnika Beograda i naglasio da na taj način šalje jasnu poruku.

- To je kandidat na prvi pogled. Neću to da komentarišem. Dovoljno smo imali zabava da ne bih to komentarisao. Time što ne komentarišem mislim da sam dao jasnu poruku - rekao je Nebojša Čović gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir Televizija

Vujošević je inače kandidat ispred koalicije "Boris Tadić - Ajmo ljudi".

Rekao je da nema nameru da se previše bavi politikom i da je kandidatura za gradonačelnika Beograda njegov građanski gest.

- Davno sam uvideo prirodu ove vlasti i nisam hteo da se zavučem pod kamen. Osećam ovo kao čast i obavezu - rekao je Vujošević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:37 NEBOJŠA ČOVIĆ OŠTRO O LAJČEKU I STANJU NA KIM: Ako se desi napad na Gazivode, Srbija će MORA DA INTERVENIŠE