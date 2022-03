JEDINI CILJ ROSU JE DA ZASTRAŠE I PROTERAJU SRBE: Petar Petković o novom upadu NAORUŽANIH kosovskih specijalaca u srpske kuće!

Jedini cilj poslednjeg upada ROSU u srpske kuće na Kosovu i Metohiji je da se zastraše Srbi, unese nemir u srpske sredine i da se preostali Srbi na ovaj način proteraju sa svojih vekovnih ognjišta, izjavio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

- Više do zuba naoružanih i maskiranih pripadnika kosovske policije ROSU upalo je jutros nešto pre šest sati u više srpskih kuća u Štrpcu, Sevcu i Brezovici. Oni su istovremeno upali i u zgradu Privremenog organa opštine Štrpce i prema informacijama sa terena i dalje se nalaze u pomenutim objektima. Pod izgovorom nastavka nekakve akcije po nazivom "Brezovica", oko 15 pripadnika ROSU, dugim cevima uperenim u starce i žene pretresali su srpske kuće, uznemiravali meštane, blokirali rad opštine i vozilima ometali funkcionisanje normalnog života - izjavio je Petković.

foto: AP/Bojan Slavković

On napominje da do ove akcije dolazi dan pred obeležavanje Pogroma nad srpskim narodom na KiM 17. marta 2004. godine i to pokazuje da akcija nema veze ni sa kakvom navodnom borbom protiv korupcije "nego je jedini cilj da se zastraši srpski narod, unese nemir u srpske sredine i preostali Srbi na ovaj način proteraju sa svojih vekovnih ognjišta".

- U prilog tome svedoči i činjenica da su albanski političari i prethodnu akciju tempirali na Badnji dan, baš uoči obeležavanja Božića, najvažnijeg praznika Srba. Uprkos ovim bestijalnim pritiscima, Srbi na Kosovu i Metohiji neće se pokolebati ni slomiti i nastavićemo da čuvamo mir i stabilnost u ova krizna vremena koja su zadesila Evropu i svet - poručuje Petković.

Prema njegovim rečima, očigledna je i namera i Aljbina Kurtija i njegovih poslušnika da isprovociraju neodmerenu reakciju srpskog naroda i izazovu novu destabilizaciju prilika na terenu.

- O najnovijoj provokaciji usmerenoj prema Srbima na KiM, obavestićemo i sve međunarodne predstavnike, jer takozvani obračun s korupcijom ne sme biti izgovor za zastrašivanje i maltretiranje srpskog naroda koji ionako živi u otežanim i specifičnim uslovima - naglasio je Petković.

Kurir.rs