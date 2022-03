SRBIJA DA NASTAVI DA NEGUJE NEUTRALAN STAV PO PITANJU RUSKO - UKRAJINSKE KRIZE: Dragan Marković Palma o potezima naše zemlje

Ključno pitanje za Srbiju u situaciji rusko-ukrajinskog sukoba je "šta činiti, a da ne smetamo nikome i da mi ne budemo žrtva". Moje mišljenje je da Srbija treba da nastavi kao i do sada, sa politikom neutralnosti, rekao je, gostujući na TV Hepi, lider JS Dragan Marković Palma.

- Rekli smo da smo protiv bombardovanja i takav naš stav treba da ostane do kraja. Deo Evropske unije traži od nas da uvedemo sankcije Rusiji, ali tu se postavljaju dva vrlo jednostavna pitanja i dolazimo do jednostavnih odgovora. Da li će prestati rusko-ukrajinski sukob ako Srbija uvede sankcije Rusiji? Odgovor je ne. Da li će prestati rusko-ukrajinski sukob ako Srbija ne uvede sankcije Rusiji? Odgovor je opet ne. Naš stav je neutralnost, put ekonomskog razvoja i razvijanje dobrih odnosa sa celim svetom, kao što smo radili do sada - rekao je Marković.

On je naglasio da su pritisci svakodnevni na Srbiju i iz Evropske unije i iz Sjedinjenih Američkih Država, te da je strašno teško i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije i svima koji se bave politikom. - Ono što je činjenica je da su građani Srbije rusofili i to skoro 85 posto građana Srbije je takvog opredeljenja. Rusija je uvek bila uz Srbiju, nikada nije podržala u Savetu bezbednosti nešto što je štetno za Srbiju i podržava Rezoluciju 1244, a sa druge strane su bila samo obećanja, kao naprimer "isporučite sve Haškom tribunalu i bićete brzo član Evropske unije" ili "samo srušite i isporučite Slobodana Miloševića i stižu vam milijarde evra".Ništa od toga nije realizovano - kazao je lider JS i dodao:

- Danas i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države govore kako civili ginu u Ukrajini, bombarduju se zgrade, ljudi beže, a to su isti oni koji su bombardovali Srbiju, koji su pobili civile na mostu kod Varvarina, u Aleksincu, koji su uništavali Niš kasetnim bombama, Beograd, Novi Sad, rušili mostove i tako dalje. Sada oni sažaljevaju izbeglice iz Ukrajine, a zaboravili su kolone Srba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova i Metohije. Rusko - ukrajinski sukob će potrajati, a Srbija ne treba da menja svoj neutralan stav - ocenio je Marković.