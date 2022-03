STRAŠNO LICEMERJE SUSEDA: Hrvatima smeta Ratko Mladić, a otkrili mural svom RATNOM ZLOČINCU Hrastovu koji je UBIO 13 Srba!

Mural hrvatskom ratnom zločincu Mihajlu Hrastovu na vijaduktu u Karlovcu, koji je svečano otkriven na 30. godišnjicu pucnjave na obližnjem koranskom mostu u kojoj je 1991. ubio 13 i teško ranio dvojicu rezervista JNA, pokazuje svo licemerje hrvatskih političara, ali i da se naš zapadni sused nije suočio sa svojom zločinačkom prošlošću, ocenuju sagovornici Kurira.

Hrvatski političari nijednom nisu propustili priliku da osude Srbiju zbog murala generalu Ratku Mladiću, ali sada se niko od njih nije oglasio da osudi otkrivanje murala osuđenom zločincu Hrastovu.

Miodrag Lint, predsednik Saveza Srba iz regiona, kaže za Kurir da ovaj mural pokazuje da Hrvatska veliča ratne zločince i da se nije suočila sa zločinačkom prošlošću.

foto: Printscreen/RTS

- Grad Karlovac je čak dao saglasnost da se Koranski most, koji se nalazi u blizini vijadukta na kome je oslikan mural i na kome se 1991. godine odigrao zverski zločin kada je Mihajlo Hrastov ubio 13 rezervista JNA od kojih je dvojicu preklao, preimenuje u most "Grom" po jedinici u kojoj je služio Hrastov. To samo govori da i političko rukovodstvo grada podržava ove zločine nad Srbima, a ratnog zločinca Hrastova veliča i smatra herojem - objašnjava Linta.

Dodaje da je ovo još jedan u nizu dokaza da Hrvatska nije moderna evropska država koja poštuje temeljne vredsnoti današnjeg sveta iako voli da se tako poredstavlja.

- Ovo, takođe, pokazuje da Hrvati mrze sve što je Srpsko i da veličaju sve i svakoga ko je Srbima naneo zlo - zaključuje Linta.