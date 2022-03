ALEKSANDAR VUČIĆ PREDSTAVIO SVOJ PROGRAM: Za našu zemlju su bitni mir, stabilnost i sigurnost! DIZEL I BENZIN SUTRA JEFTINIJI!

- Za našu zemlju su bitni mir, stabilnost i sigurnost. Imaćeo svega dovoljno da živimo normalno. Sutra naftni derivati neće poskupeti, cena dizela će biti niža za 0,42 dinara, a cena benzina za 0,24 dinara. To mislim da je građanima najvažnije. Razgovamo sa našim partnerima svakodnevno o tome - rekao je Vučić na početku izlaganja, rekao je na početku predstavljanja na TV Pink Aleksandara Vučić, predsednički kandidat koalicije "Zajedno možemo sve".

- Činjenica da je u ovim uslovima ludila i histerije važno da sačuvamo naše nacionalne interese, ali i da ljudi budu sigurni da će imati svega dovoljno. Život je ono što je najvažnije, i verujem da sam rekao jednu dobru vest - dodao je predsednički kandidat.

On je prokomentarisao izjavu Emanuela Makrona, i rekao da će biti gladi u određenim delovima sveta.

- Jasno je da količine hrane kojima raspolažemo u Evropi neće biti dovoljne za sve. Jasno je da je količina žitarica manja nego što je potražnja. Mi smo na ovo računali, morate da imate u vidu da je žetva pšenice tek u avgustu, i da ćemo tek tada znati konačne količine. U ovom trenutku imamo ogromne zahteve, najviše imamo iz Italije - dodao je Vučić.

Predsednički kandidat kaže da su i Albanci tražili dodatne količine pšenice i kukuruza, i da je Crna Gora takođe tražila.

- Čekamo još podatke iz RS i BiH, ali imamo i sve više zahteva sa afričkog kontinenta. Jedan zahtev sustiže drugi, i mi ćemo odluku doneti u danima pred nama. Biće dovoljno i brašna i hleba, kao i suncokretovog ulja. Mi smo danas poslali BIA da proveri i Upravu za energetiku, da li ima tačno onoliko nafte koliko je prijavljeno - kaže on.

Vučić je dodao da je normalno ograničavanje izvoza, kako bi se osiguralo da imamo dovoljne količine svih namirnica.

- Kriza je iz dana u dan sve teža, plašim se da će biti sve teža, jer ne vidim dovoljno volje i želje da se rat zaustavi. Još mnogo ćemo morati da trpimo. Situacija će utoliko biti teža, a za nas je važno da pokušamo da sačuvamo zemlju, da i dalje privlačimo investitore i sačuvamo zaposlenost - kaže on.

Predsednički kandidat liste "Zajedno možemo sve" je dodao i da je važno da radimo i da budemo ujedinjeni, kao i da se koncentrišemo na sopstveni napredak.

- Prekosutra je veliki dan, puštamo u saobraćaj voz od Beograda do Novog Sada, promotivna karta je 300 dinara i pozivam sve ljude da uživaju i vide kako to izgleda. Ljudi su zahvaljujući svom strpljenju i radu uspeli da sve ovo naprave, da Srbija bude zemlja kojom se svi ponosimo - ističe Vučić.

On kaže da neće da rešava svetske probleme, i da se moli Bogu za mir, iako su se neki smejali toj izjavi.

- Bogu se molim zato što to ostavlja teške posledice po Srbiju. Problemi iz dana u dan postaju sve veći. Svakoga dana imamo tobožnju bombu u avionu za Moskvu, i bezbroj problema. To što neko vređa najviše govori o onima koji to rade. Ja sam zahvalan ljudima koji me podržavaju i koji razumeju u kakvoj situaciji se nalazi naša zemlja - istakao je predsednički kandidat.

Vučić je dodao da će ljudi birati onaj put koji je najbolji za Srbiju, njihovu decu, roditelje i supružnike.

- Siguran sam da će izabrati pravi put, put u budućnost, a ne u prošlost. Kako god da bude, ja ću čestitati onome ko bude imao najviše glasova. I ne pada mi na pamet da komentarišem protivnike, mislim da je dovoljno samo da ih ljudi slušaju - rekao je on.

Predsednički kandidat rekao je da će podržavati Vladu Srbije na spoljnopolitičkom i unutrašnjem planu.

- Na spoljnom planu radićemo na privlačenju investicija, da i dalje smanjujemo nezaposlenost i držimo javni dug pod kontrolom. Po prvi put imamo platu lekara specijaliste veću od 1000 evra. Mnogo toga je učinjeno, i dalje znam da ima mnogo siromašnih ljudi. I posebno ćemo pomagati mladima i penzionerima. To neće biti lak posao, svet se cepa i lomi, ali pokušaćemo da štete budu što manje - kaže on.

Srbija je uspela da bude ekonomski najuspešnija zemlja, i da je to pitanje snage i želje da budemo uspešni, rekao je Vučić.

- Srbija će sačuvati mir. Dobio sam neke čudne "telegram" informacije u toku poslepodneva, ali smo ih analizirali, i sve će biti u redu. Tiče se situacije u regionu, i uspećemo da sačuvamo mir. Slobodno budite spokojni. Želimo da ljudi žive u slobodi, da žive u miru, da žive od svog rada - rekao je on.

Predsednički kandidat koalicije "Zajedno možemo sve" rekao je da je zahvalan timu koji je osmislio predizborne spotove.

- Izbori nisu igra, država nije igračka. Pozivam ljude da izađu na izbore i glasaju po svojoj savesti. Ja ću se boriti i uspećemo zajednički da sačuvamo mir i stabilnost. Hvala svim ljudima - zaključio je Vučić.

