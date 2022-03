TADIĆ TVRDI DA JE META BOTOVSKIH NAPADA NA MREŽAMA: Udaraju IZA LEĐA, krše dogovor o nenapadanju!

Lider SDS Boris Tadić rekao je da je već neko vreme meta botovskih napada na društvenim mrežama uprkos dogovoru o nenapadanju. On je istakao da je deo opozicije angažovao botove da ga napadnu uprkos dogovoru koji su imali.

Na pitanje novinara da li je dogovor o nenapadanju lažna solidarnost ili nužan kompromis, Tadić je odogovorio da je to ipak nužan kompromis.

- To je nužan kompromis i ne mislim da tu postoji neka vrhunska solidarnost. Nema je, evo na primer i zbog toga, što ja lično, trpim napade takozvanih botova - rekao je Tadić gostujući u emisiji "Marker" na Insajder televiziji objašnjavajući da možete da imate dogovor o nenapadanju opozicionih lidera i da on može da bude ispoštovan do kraja ali da ako imate udarce iza leđa preko društvenih mreža i to organizovanih botova, ljudi koji su bez svog imena i prezimena, a koji očigledno rade za određenu listu, to onda govori da nije bilo prave namere o nenapadanju nego ustvari jednog javnog dogovora o nenapadanju, a ustvari konstantnog prikrivenog napadanja preko botosvskih struktura.