VUČIĆ O RATU U UKRAJINI: Predsednik otkrio šta bi pitao Putina i Zelenskog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji „Prva tema“ na Prvoj televiziji, gde je govorio o velikim pritiscima sa kojima se suočavao uoči potpisivanja Briselskog sporazuma, koje je uporedio sa sadašnjim oko uvođenja sankcija Rusiji.

- Moja savetnica je ušla i rekla, ja sam ovo gledala mnogo puta, uništiće ti život, karijeru, zemlju i sve. Ja sam rekao da se smiri, i sam sam doneo drugačiju odluku, uz Srbe sa KiM. Mi smo tada odbili to - otkrio je predsednik.

On je rekao da je na kraju uspešno izboreno ono što koristi Srbima.

- Kada govorite o sukobu u Ukrajini, za ratni sukob je uvek potrebno dvoje. Ako mi kažete Milošević nije kriv za Rambuje, užasan pritisak, niko to ne bi prihvatio. Ali je njegova obaveza bila da izračuna posledice. Isto bih to rekao i Putinu i Zelenskom danas. Jeste li izračunali posledice. Vaše je da primite krivicu na sebe, svih predsednika, ali da sačuvaju zemlju - kaže on.

Vučić je zapitao da li neko danas u Ukrajini očekuje da se umeša neko sa strane, a da će rezultat biti potpuno devastiranje zemlje.

- Niko nije spreman za kompromisno rešenje, već svi žele pobedu. A pošto je tako, plašim se da će biti još gore. I za nas i za sve. Naša pozicija je užasna u ovom trenutku - kaže on.

Kurir.rs

bonus video:

