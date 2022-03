ANALIZA ISTORIČARA! Marković: Amerika dovela Putina U ZAMKU! Jakovina: Putin IZOLOVAO RUSIJU, prekinuo jednu fazu svetske istorije

Sjedinjene Američke Države (SAD) dovele su ruskog predsednika Vladimira Putina u zamku. Istorija će Putina pamtiti kao nekog ko je izolovao Rusiju i prekinuo jednu fazu svetske istorije.

Ovako ukratko za Kurir analiziraju rusko-ukrajinski sukob istaknuti srpski istoričar Predrag Marković i istaknuti hrvatski istoričar Tvrtko Jakovina.

Ukrajincima ponudili lepe reči

Upitan da li ga je iznenadio napad Rusije na Ukrajinu, te intenzitet i trajanje tog napada, kao i kako vidi ponašanje velikih sila u ovom slučaju, Predrag Marković kaže:

- Svaki rat u istoriji traje duže nego što iko očekuje. Što se intenziteta tiče, on je možda i manji nego što bi se očekivalo. Setimo se da su Hrvati napali Krajinu sa više od 120.000 vojnika. Ruske snage su na početku imale nešto više od 200.000 ljudi. Nije korišćena ni avijacija u velikoj meri. SAD i EU su olako od 2014. godine obećavale savezništvo Ukrajini. Koliko god se pretvarali da to nije tako, NATO je ostao savez čiji je glavni neprijatelj Rusija. Rusi nisu mogli da podnesu pomisao o NATO raketama na kapijama Moskve. Brisel i Vašington su Ukrajincima ponudili lepe reči, a podstakli su ih da okrenu leđa Rusima, s kojima su sudbinski prepleteni.

foto: Profimedia

Govoreći o tome da li će svet nakon svega biti još više podeljen, Marković navodi da se sada zapravo vodi borba za opstanak Rusije kao velike sile.

- SAD su dovele Putina u zamku. Sada se vodi borba za opstanak Rusije kao velike sile - kaže on.

Predrag Marković foto: Stefan Jokić

Greška šefa Rusije

Tvrtko Jakovina kaže da je Putin, istorijski, napravio veliku grešku.

- Rusija je trebalo da ostane na tragu pregovora kakvi su bili u januaru 2022, mogla je mirno i diplomatijom postići puno. Videlo se kako su svi dolazili, hodočastili u Moskvu. Sada će na kraju izgubiti sve, bez obzira na to da li će uspeti trenutno da zauzme veliki deo Ukrajine. Antagonizirao je svet protiv Rusije, pretvorio Ukrajince u neprijatelje. U tome će svetlu Putin uvek biti tumačen, kao onaj ko je izolovao Rusiju i prekinuo jednu fazu svetske istorije - ocenjuje Jakovina.

foto: AP/Vadim Ghirda

Upitan da li se aktuelna kriza u svetu može porediti s nekom od prethodnih u istoriji, te da li je trenutno na delu nova raspodela svetske moći, Jakovina odgovara:

- Svaki je rat sličan u nekom smislu, svaki rat zaraćene strane i analitičari rešavaju i upoređuju s nekim od tek završenih sukoba i koriste saznanja koja nisu uvek najbolja, niti najpreciznija. Isto tako, svi su ratovi na neki način posebni, svaki se vodi u drukčijim okolnostima, drukčijem međunarodnom okruženju. Na prostoru Ukrajine u poslednjih je 100 godina bilo mnogo ratovanja, a u poslednjih 500 godina još više. Svi oni imaju određene sličnosti: tren je sličan ili isti, urbano ratovanje već davno je poznato, Rusi i Ukrajinci dobro se poznaju, jedni i drugi znaju doktrinu ratovanja... Sve to je bilo poznato. Rekao bih i da su klasične invazije velike zemlje na manju - makar i ta bila ogromna - takođe uporedive. Ono što Putinov rat u Ukrajini čini drukčijim, to je nastojanje da jedna ipak bivša supersila - jer osim po oružju i energiji, Rusija nije više od velike države - vrati svoju imperiju. Za sada su to, nakon Gruzije, Belorusije, očito delovi Ukrajine, ali rat u Ukrajini i ovako odlučna reakcija Zapada znači da se svet prepozicionira, da se jedna faza u međunarodnim odnosima završila.

Tvrtko Jakovina foto: Marina Lopičić

Evropa ponovo jako vezana za SAD

Jakovina smatra da će se preraspodela snaga u svetu nastaviti.

- Evropa je ponovo jako vezana za SAD, pokazalo se da globalni jug nije osobito zainteresovan za evropske ratove, a mi smo još jednom mogli da utvrdimo kako smo malo važni i malo važni i Rusiji samoj. Jeste, privremeno je došlo do preslaganja snaga i to će se nastaviti. Bez obzira na rezultat rata u Ukrajini, neće to biti dobro za Rusiju i Ruse. Za Ukrajince koji ginu mala je uteha, ali možda sve dovede do slabljenja svih onih snaga u Evropi koje je Rusija podržavala: konzervativnih, klerikalnih, desničarskih - zaključuje hrvatski istoričar.

foto: AP/Vadim Ghirda

Nema mesta poređenju s ratom u Jugoslaviji Rat je verovatno preokrenuo proruska osećanja Predrag Marković kaže da se dešavanja s rusko-ukrajinskim sukobom ipak ne mogu porediti s dešavanjima u bivšoj Jugoslaviji devedesetih. - Zlokobno podsećanje na naše ratove devedesetih su neka pogrešna očekivanja. Generali JNA su 1991. godine očekivali da se Hrvati uplaše na prizor naših tenkova i zbace „nenarodnu“ vlast. Putin je izgleda verovao da Ukrajina nije prava država i da su njeni političari puke marionete Zapada. Poveo je rat na istoku i jug,u gde žive proruski Ukrajinci. U Odesi je još u septembru većina stanovnika bila za zbližavanje s Rusijom. Rat je verovatno preokrenuo proruska osećanja.

