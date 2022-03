MILOŠEVIĆ NA SPISKU STRANIH AGENATA? Dulović tvrdi da su službe 1987. otkrile dokument kojim je ZAPEČAĆENA SUDBINA Jugoslavije

Karlo Dulović, bivši stručnjak za bezbednost u ambasadi SFRJ u Švajcarskoj i Đorđe Aničić, penzionisani pukovnik protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije, naveli su da se za raspad Jugoslavije znalo godinama unapred.

- Onog momenta kad je stvorena druga Jugoslavija, krenulo je i planiranje raspada Jugoslavije, jer se države dodeljuju sa određenim rokom upotrebe. Stvorena je gvozdena zavesa i tada se razmišljalo i o raspadu Jugoslavije posle Tita - rekao je Dulović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dulović je rekao da je su naše službe 1987. godine došle do "ozbiljnih podataka" koje su prosleđene Predsedništvu SFRJ.

foto: Kurir televizija

- Našli smo spisak agenata koji su radili za strane obaveštajne službe, vojnih i civilnih. Onda je problem bio što su naši resursi, vojni i civilni, bili predati Americi na raspolaganje, čak su koristili naše resurse. To rukovodstvo države nije znalo. Kada smo doneli tu dokumentaciju nastao je pakao. Sasvim slučajno smo došli do tih priloga u kojima je stajalo da Jugoslavija mora da se razbije i za to postoje uzroci i povodi - naveo je nekadašnji stručnjak za bezbednost.

Dulović tvrdi i da je naše rukovodstvo od Milana Kučena pa redom primalo apanažu od Nemaca.

- Pominje se neka cifra od 20.000 maraka mesečno. Rat je počeo u Jugoslaviji, mi stalno potenciramo rat u Sloveniji, Hrvatskoj... To nikada nije bilo. Jugoslavija je bila priznata država i tu se vodio. Nađeni su spiskovi da su se Josip Vrhovec, Lončar, Sloba Milošević, Ljubiša Stanković i mnogi drugi našli na spisku saradnika američke obaveštajne službe koji su radili otvoreno na razbijanju Jugoslavije. To je bio period od 1991. do 1995. godine. Nama su postavljeni uslovi i ponuđeno nam je jedno rešenje koje je bilo povoljno po nas. To je bio Vens-Ovenov plan. To je bilo 1993. godine kad su gospodin Milošević i gospodin (Konstantin) Micotakis došli na Pale. Šta se tu desilo pa je rukovodstvo Republike Srpske glasalo protiv tog plana? Mi smo u tom momentu imali 74 odsto teritorija, Republiku Srpsku Krajinu u Hrvatskoj, pa iako bi se rat nastavio, mi bismo bili u mnogo boljoj poziciji. Tu je došlo do jedne izdaje, onda potpisivanje Dejtonskog sporazuma, gde je došlo do podvale srpskom narodu. To isto rukovodstvo, koje je odbilo Slobodana Miloševića, moralo je da prihvati podelu 49:51 odsto teritorije - istakao je Dulović.

foto: Kurir televizija

Voditeljka jutarnjeg programa Kurir televizije, Olivera Lazarević, podsetila je na NATO bombardovanje 1999. godine i na povode koji su doveli to tog užasnog zločina, a Dulović je bio kategoričan da su Albanci godinama pripremani za pobunu.

- Mi smo dostavili spisak logora gde se naši građani obučavaju. Jedan je bio u Južnoj Africi na imanju kralja Zogua, ali čak i u jednoj džamiji u Londonu su naši građani pripremani za pobunu. Oslobodilačka vojska Kosova nikada nije postojala. To smo mi nametnuli u medijima. Mi smo rat dobili, ali smo izgubili medijski rat. Mi smo pali na medijima. Da bi bila neka oslobodilačka vojska, neko mora da izvrši agresiju, pošto je to srpska teritorija, Srbija nije mogla da izvrši agresiju, ali naši pojedini generali i rukovodioci su koristili OVK. Bunio sam se kod direktora Tanjuga i objašnjavao i molio da OVK ne može da postoji - navodi Dulović.

Voditeljka Olivera Lazarević želela je da zna i kako je NATO bombardovanje izgledalo iz ugla penzioisanog pukovnika protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije Đorđa Aničića.

- Treba se nadovezati na uzroke početka rata. To su sve neki preduslovi, odnosno neki uzroci da bi se kao posledica javio rat. On ne dolazi sam od sebe nego dolazi kao krajnje rešenje. Jasna je metodologija porobljavanja država sveta. I tada, i sada je potpuno isti scenario, uvođenje sankcija, demonizacija države, izolacija i rat. Ako povučemo tu paralelu, vidimo da je metodologija ista, samo je sada demonizacija uzela mnogo veće razmere. Mi smo izgubili medijski rat, ali smo ipak uspeli da probijemo tu blokadu - kaže Aničić.

foto: Kurir televizija

Organizacije na svetskom nivou su prema Aničićevim rečima izgubile smisao.

- UN je samo servis SAD. Imate mnogo zloupotreba na svim nivoima. Na snazi je jedna razgrqadnja svesti na svetskom nivuo. Sve se radi i čini da se interes stavi iznad svega. Politika Klintona se ponavlja. Došli su poznati kadrovi za koje se zna da su marionete duboke države iz senke koji za određenu nadoknadu obavljaju te predsedničke funkcije. Duboka država koja stoji iza njega praktično diktira poteze, a on je samo portparol. Dolazimo u situaciju da posmatramo već poznate kadrove - navodi Aničić koji podseća na to da Bajden nije jedini bio propagator rata.

Prema njegovim rečima, bombardovanje Srbije su podržavali francuski, nemački i britanski političari.

- Po broju aviona, koji su učestvovali u agresiji na Srbiju, posle Sjedinjenih Američkih Država, najviše su učestvovali francuski - ističe Aničić.

Kako kaže Dulović, Srbe mrze jer su dva svetska rata počela na Balkanu, a Srbi su učestvovali u okončanju tih ratova.

- Englezi i Francuzi posle Nemaca su najveći srpski neprijatelji. Oni već 150 godina intezivno uništavaju Srbiju i Srbe. Mi se moramo složiti i napraviti nacionalni program - kaže Dulović.

