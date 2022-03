DA LI JE SRBIJA BEZBEDNA OD RATA?! Potpukovnik KOS-a Karan: Konstantno nas provociraju da bismo podigli BORBENU GOTOVOST

Što se više komplikuje situacija u svetu zbog rata između Rusije i Ukrajine, to se više osećaju pritisci i neizvesnost i u Srbiji. Pored političkih i ekonomskih tenzija koje dolaze iz sveta, Srbija trpi udarce i iz Prištine.

Privremene prištinske institucije ne dozvoljavaju da Srbi glasaju u svojoj južnoj pokrajini 3. aprila. To je bila jedna od tema na sednici Saveta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost koja je danas trajala tri sata, a koju je predvodio predsednik države Aleksandar Vučić.

Šta su zaključci? Kako će na Kurtijevu samovolju reagovati međunarodna zajednica? Kakva je pozicija Srbije u odnosu na rat između Rusije i Ukrajine? Da li i naša država može da bude na udaru sankcija kao što predlaže Litvanija?

Na sva ova pitanja odgovor su dali u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji pukovnik KOS u penziji Ljuban Karan i Nikola Antić sa Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

PRATITE USIJANJE UŽIVO KLIKOM NA OVAJ LINK!

foto: Kurir Televizija

- Situacija je sama po sebi dovoljno ozbiljna i komplikovana da je ne treba dopunski komplikovati. Pokušavaju na sve moguće načine da nas uvuku u tu priču o sukobu Ukrajine i Rusije gde nastoje da navuku gnev Zapada na Srbiju. Dok su sve oči sveta su uprte u Ukrajinu, žele da nas nateraju da prihvatimo ono što do sad nismo želeli. Kurti hoće priznanje Kosova i smatra da je sada za to trenutak. Pritisci su sveobuhvatni. Pravi se komanda specijalnih snaga NATO u Albaniji, tamo će im biti nova baza. Oni su pokušali istovremeno kad je Rusija ušla u Ukrajinu da je Srbija isto tako vojna opasnost, sve je to smišljeno kao dodatni pritisak na Srbiju. Srbiju konstantno provociraju da bi podigla borbenu gotovost i da bi je onda optužili da hoće rat. Niko ovde nije pao na te provokacije. Naš predsednik nije marioneta i na njega niko nema uticaj, sam donosi odluke i zbog toga je drugačiji od ostalih. Srbija mora da se svrsta na neku stranu, pritisci idu u tom pravcu da ne možemo da sedimo na dve stolice, sad oni hoće nas da disciplinuju i menjaju. Što se tiče Zapada, mi smo imali prozapadnu vlast i šta se desilo u tom periodu? Oslabljeni smo bili ekonomski u tom periodu, a o vojsci da ne govorim. Bili smo tada duplo slabiji od Hrvatske vojske. Sada smo jači od njih i zbog toga se diže velika prašina. Odakle Srbiji prava da se naoružava dok su oni pod kišobranom NATO pakta - rekao je Karan.

foto: Kurir Televizija

Voditeljka Silvija Slamnig je potom upitala Antića kolike su opasnosti da se deo krize prenese na Zapadni Balkan.

- Kriza može da se prebaci na ove prostore samo ako velike sile budu imale interes od toga. Mislim na SAD i Veliku Britaniju. Mislim da trenutno nemaju taj interes, ali možda će ga imati. KiM je pod patronatom UN, na tu teritoriju je došlo puno oružja u prethonim godinama. Kvazi državu Kosovo neko naoružava da bi u svakom trenutku mogao da izazove haos. Što se tiče hibridnog rata, to je rog koji je Amerika prodala umesto sveće. To znači da bi u zemljama NATO pakta postojale snage za hibridne operacije. Postoje snage za specijalne operacije, ta doktrina na internetu može da se pronađe. Mi već vidimo najave rata, već smo čuli da Rusi planiraju hemijski napad u Ukrajini - rekao je Antić.

foto: Kurir Televizija

Potpukovnik KOS-a Karan je potom objasnio šta tačno znači "Hibridni rat".

- U tim teorijama Hibridnog rata, neko je to tako napisao da je ljudima to teško da shvate. Hibridni rat je vojna strategija. Kažu, koristi se nenasilnim metodama a to nije tačno. Prikazuju ga kao nešto bezopasno, što ne donosi žrtve a zapravo se nasilje podstiče iznutra a ne izvana a potom se prelazi na politiku. Izlazi se onda na ulice, protestuje se i agresivno se kreće sa demonstracijama. To je vrlo nasilna strategija i ne isključuje vojno delovanje - rekao je Karan.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:16 BAJDEN DOLAZI U EVROPU! Karijerni diplomata tvrdi da će OVU DRŽAVU posetiti jer je KLJUČNA ZA PRITISAK NA RUSIJU