VUČIĆ ODBIO UCENU: Tražili su da Srbija prizna Kosovo! To nećemo da prihvatimo ni po koju cenu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić satima je juče imao teške i dramatične sastanke u Palati Srbije, a jedna od glavnih tema bila je situacija na Kosovu i Metohiji i odbijanje Aljbina Kurtija da se Srbima dozvoli glasanje na teritoriji južne pokrajine 3. aprila.

Predsednik je u obraćanju građanima posle razgovora s predstavnicima Srba s Kosova i Metohije rekao da je od Srbije tražena samo jedna stvar - da prizna Kosovo, te da to nećemo prihvatiti ni po koju cenu, jer nam je država važnija od glasova!

- Najpre smo na sednici Saveta (za nacionalnu bezbednost) razmatrali sve političke, ekonomske i socijalne aspekte ukrajinske krize. Dali smo i podelili nove zadatke, u najboljoj veri i želji da možemo da ublažimo sve posledice najteže krize koja je zahvatila svet od Drugog svetskog rata naovamo. Dogovorili smo kupovinu dodatnih količina nafte za naše rezerve, zatim i mleka u prahu, koje upravo kreće iz jedne od zemalja EU, i to hiljade tona - rekao je Vučić.

Pitanje opstanka

- U drugom delu sednice govorili smo o odluci Albanaca da ne dozvole održavanje izbora 3. aprila i svim posledicama takvog čina. To nije pitanje samo da li će Srbi s KiM moći da glasaju ili ne, ili ko bi dobio najveću podršku, to je pitanje bezbednosti, političkog opstanka i egzistencije tih ljudi. Pristali smo da ubacimo da se pita Kosovo za saradnju, da se stavi oficir za vezu srpske vlade. Oni su želeli da se stavi „vlada Srbije traži od vlade Kosova“. Prihvatili smo bezbroj kompromisa, ali su oni tražili samo jednu stvar - da Srbija prizna nezavisnost Kosova, a to nećemo da prihvatimo ni po koju cenu. Nama nisu bitni glasovi, nama je bitna država - poručio je Vučić.

Predsednik je govorio i o stavovima koje su izneli predstavnici Srba s KiM.

- Iznenadili su me nešto radikalniji stavovi ljudi s KiM. Zamolio sam ih za strpljenje i trpeljivost. Tražili su da 435 policajaca na severu ostavi oružje i napusti regionalnu policiju, prvi put ljudi s juga predvođeni Daliborom Jevtićem s tim su se usaglasili. Ja ih razumem zbog terora koji prolaze. Nije problem, preuzećemo na sebe finansijski teret, ali šta će biti dan posle? Plašim se da bismo mogli da uđemo u začarani krug ratnih sukoba bez kraja. Zamolio sam zato za dodatno strpljenje i da nastavimo ove razgovore oko 8. i 9. aprila. Izaći će 15 do 20 odsto onih koji su planirali da izađu, ali biće još njihovih ideja, moraćemo da se sastanemo još jednom pre izbora. Razumem tešku poziciju našeg naroda. Neki su govorili da su spremni na sukobe i na odlazak. Zamolio sam ih da ostanu na KiM, da čuvaju naša srpska ognjišta, da će država biti uz njih, ali da ih samo moli za mnogo razumevanja, jer kad jednom uđete u to, povratka nema. Zamolio sam ih za strpljenje, oni su bili fer i rekli da samo meni veruju. Ne želimo da nanesemo trajnu nesreću našem narodu. Ako i ulazimo u nešto, iz toga treba da izađemo kao pobednici, a u ovom trenutku nisam siguran u to - rekao je Vučić.

Protesti

Predsednik je razgovarao i s predstavnicima zemalja Kvinte, rekavši da se nada da će oni jasno da osude ponašanje Prištine.

- Ambasador Rusije je u potpunosti razumeo stavove koje Srbija ima. Ambasador Kine takođe, već je sve preneo Pekingu. Kako sam shvatio, organizuju se protesti, u to se ne mešam, to je vaše građansko pravo. Ono što sam pokušao da objasnim našem narodu na KiM, neki u regionu igraju igru protiv Srbije - žele da nas uvuku i obeleže kao nekog protiv zapadne civilizacije, da nam postave zamku i uvuku nas u sukob da ponovo izgubimo, da nam uvedu sankcije ili, još gore, da budemo fizički onemogućeni da više ikad pomognemo našem narodu. Tu klopku moramo da izbegnemo. Moramo da štitimo naš narod na KiM. Rekao sam im: „Ono što se događalo 2004, to Srbija više ne može da dozvoli.“ Znam ja i svoje obaveze i naše odgovornosti. Moramo da budemo pametni, da čuvamo svoju zemlju, da budemo mudri i sačuvamo mir. Oni nas bukvalno uvlače.

Dalibor Jevtić

Posle predsednika, obratio se i Dalibor Jevtić, predstavnik Srba s KiM. - Naša situacija nikad nije bila teža. Ovo je institucionalno nasilje. Ako vam kažem da smo došli u situaciju da ne vidimo izlaz, razumećete dokle smo došli. Odluka da se ne dozvoli održavanje izbora na KiM predstavlja poslednje u nizu kršenja ljudskih prava. Očigledno neko želi da izazove našu reakciju - rekao je Jevtić i dodao: - Tačno je da nije prvi put da se nismo usaglasili sa stavom predsednika Republike, ali definitivno smo se složili da mi jedino verujemo predsedniku i državi i zato želimo da zajednički donesemo odluku. Nastavićemo da razgovaramo s predsednikom i predstavnikom Kancelarije za KiM, gospodinom Petkovićem.

