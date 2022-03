KINA NEĆE KORISTITI VETO U SB ZBOG SRBIJE! Dačić o posledicama uvođenja sankcija Rusiji: Ko će onda da bude na našoj strani?

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić naveo je da postoje pretnje i drskost u ophođenju prema Srbiji jer ne uvodi sankcije Rusiji.

Dačić je naveo da zapadne zemlje ne žele da izvrše pritisak na premijera lažne države Kosova Aljbina Kurtija, ali je za Srbiju najvažnije da vodi mudru politiku i da ne bude označena kao problem.

- Je l' vidite šta nama prete zato što ne uvodimo sankcije Rusiji? Je l' vidite kako su drčni kad govore o Srbiji? Neće da izvrše pritisak na Kurtija. To je smešno. Žele da mi svakim svojim potezom omogućimo dalje klizanje Kosova ka nezavisnosti. Ne znam u kom svetu žive. Mi smo svesni da zapadne zemlje ne žele da vrše pritisak na Aljbina Kurtija. Kad neko ruši teritorijalni integritet Srbije, onda je to neki "Milosrdni anđeo", a kad je reč o teritorijalnom integritetu koji vrši Rusija, onda je to velika agresija - rekao je Ivica Dačić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dačić je istakao da principi zavise od toga ko je taj što ih krši.

- Nama kažu da treba da uvedemo sankcije, a kad ih mi pitamo šta to znači za potrebe teritorijalnog integriteta, hoćete da povučete priznanje Kosova, kažu da to nema nikakve veze. Ovde principi zavise od toga ko je taj što krši princip teritorijalnog integriteta. Možete videti da je ovde reč o jednom licemerju i dvostrukim standardima - rekao je Dačić.

Lider socijalista se osvrnuo i na nepravedno NATO bombardovanje SRJ.

- Koga ne bude zatekla ovozemaljska kazna za bombardovanje Srbije biće sigurno Božja - istakao je Dačić.

- Ako Rusiji uvedemo sankcije, ne možemo da očekujemo da nas podrži po pitanju Kosova i Metohije i rezolucije o Srebrenici. Rusija, ako joj uvedemo sankcije, neće staviti veto na rezolucije koje su protiv nas. Kina neće staviti veto jer je svega desetak u istoriji puta to uradila. Hoću da kažem, mi ne smemo da vodimo politiku da izgubimo prijatelja, a da ne steknemo novog. Ja ne vidim ko je taj novi prijatelj - istakao je Dačić i dodao:

- Ako mi sada zbog pritiska uvedemo sankcije Rusiji, ja ne znam ko će biti naš prijatelj onda. Šta još treba da nam pokaže neprijateljstvo zapadnih zemalja prema nama? Evropska unija, šta... Usporiće nam ulazak pa nećemo ući za 10 godina nego za 15?!

Dačić je istakao da ukoliko mi budemo fer prema Rusiji, nema razloga da Rusija ne bude fer prema nama.

- Kad sam bio ministar spoljnih poslova, kad okreneta (Sergeja) Lavrova, on se javi na telefon. A ovi sa zapada, prvo ne možete da ih dobijete, a kada ih dobijete, teraju nas da priznamo šta smo radili i da gledamo u budućnost. Ako smo mi korektni prema Rusiji, nema razloga da Rusija ne bude korektna prema nama. Ja sam ovde na strani Srbije, ali ko će da bude na našoj strani - upitao je Dačić.

