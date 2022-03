MILORAD DODIK: Ne mogu da oprostim bezočnicima iz NATO saveza!

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik na komemoraciji žrtvama zločinačke NATO agresije u Kraljevu rekao je da ja NATO bezočno bombardovao SRJ.

- Ti bezočnici iz NATO saveza sa onim njihovim portparolom zmijskog i fašističkog izgleda, govorili su nam da je to operacija humanitarnog karaktera, a da su deca kolateralna šteta. Prevario sam se kada sam očekivao da će se ti ljudi izviniti. Oni uživaju u sećanju na to i misle da su junaci onog, ali i ovog vremena. Srbi su slobodarski i veliki narod.

Ja ne mogu da oprostim. Vaša svetosti, učen sam da praštan, ali neke stvari ne mogu. To je bilo samo isprobavanje nove tehnike. Kako dete umire koje ništa ne razume? Kako je to? Da li oni koji su to radili i gađali tu decu imaju ikakvog obzira? Imaju li dušu? Kako spavaju? - pitao je Dodik.

On kaže da je NATO posejao mnogo štete, a život treba nastaviti sa ranama i bolom za izgubljenima.

- Srbija je nastavila svoj put i mi Srbi bilo gde da živimo - rekao je Dodik.

On kaže da je pre nekoliko dana bio u bolnici u Banjaluci i rekao da se tamo može videti da deca koja dolaze sa malignim oboljenjima dolaze iz krajeva koji su bili najviše bombardovani od strane NATO.

- Za njih nema pravde. Oni ne daju da budu procesuirani i osuđeni - podsetio je Milorad Dodik.

Objasnio je da je Srbija ojačala.

- Srbija je drugačija svakog dana i meseca. Mi koji dolazimo vidimo da Srbija ide na bolje. Srbija se odužuje onima koji su stradali i koji su maštali o mirnoj i jedinstvenoj Srbiji - rekao je srpski član Predsedništva BiH i pozvao srpski narod da se okupi oko predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kaže da je važno da kod kuće imamo mir i stabilnost i onda nam ni NATO ne može ništa. U ime Republike Srpske zahvalan je onome što Srbija trenutno jeste. Pozvao je da se prestane sa deljenjem Srba i objasnio da ne postoje "bosanski Srbi", "kosovski Srbi", "hrvatski Srbi", već samo Srbi. Poručio je da nikad neće glasati da BiH bude član NATO.

- Živela Srbija, živela Republika Srpska i živeo srpski narod gde god bio - poručio je Dodik.

