PROVIDNO: Kurti priželjkuje slabog Vučića kako bi ostvario svoje namere!

Posle zabrane organizovanja srpskih izbora na Kosovu i Metohiji, prištinske vlasti preduzele su niz koraka koji su nedvosmisleno usmereni ka tome da zastraše tamošnje Srbe i pokušaju da oslabe poziciju Srbije. Smena srpskog sudije, priprema čistke i drugih predstavnika Srba u kosovskim institucijama, ali i jučerašnje aktiviranje oklopnih vozila specijalne jedinice ROSU u blizini severa KiM najnovije su akcije kojima kosovski premijer Aljbin Kurti pokušava da izazove sukobe.

On svoj cilj proterivanja srpskog naroda s KiM ne može da ostvari bez slabljenja Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučić, pa mu je destabilizacija širih razmera, baš u trenutku kada bukti rat na istoku Evrope, jedini put da to i postigne, ocenjuju sagovornici Kurira.

Odgovara mu smena vlasti

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost smatra da su izbori u Srbiji samo izgovor Kurtiju da sprovede nasilnu akciju koja bi za krajnji cilj imala ili proterivanje srpskog naroda sa KiM, naročito sa severa, gde su Srbi kompaktni, ili da se međunarodnoj zajednici pokaže da je suživot Srba i Albanaca nemoguć.

foto: Kurir TV

- Kurtiju odgovara slabljenje Vučića, jer se pokazalo da je njegova vlast u Srbiji od 2012. u znatnoj meri uspela da ojača srpske pozicije u odnosu na albanske i da pitanje KiM, za koje smo mislili da je zatvoreno, vrati ponovo na međunarodnu agendu. Koliko god to njima smetalo, Albanci su svesni da ne mogu da utiču na to ko će u Srbiji da bude vlast, ali ono što mogu je da izazovu sukob širih razmera koji bi imao za cilj ili proterivanje Srba sa KiM ili, ako ne mogu to, onda da pokažu međunarodnoj zajednici da je suživot Srba i Albanaca nemoguć i da traže od međunarodne zajednice da izvrši pritisak na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova. Ne zaboravite da se radi o čoveku koji je ekstremni albanski nacionalista i fanatik i koji za cilj ima stvaranje "velike Albanije". On bi svakako želeo da na čelu Srbije vidi one snage koje su u prošlosti poboljšale poziciju Prištine, one koji su postavili onakvo pitanje pred MSP. I Vuk Jeremić i Boris Tadić i svi koji su u tome učestvovali, oni za čije vladavine je oko sto zemalja priznalo nezavisno Kosovo. Potpuno je jasno da bi on želeo promenu vlasti u Srbiji - naglašava naš sagovornik.

Uništavanje briselskog procesa

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun poručuje da Kurti može da priželjkuje šta god hoće, ali da je i njemu jasno da izbore u Srbiji dobija Vučić i njegov SNS. Kako naglašava, Kurti povlači poteze kojima želi da stvori alibi za potpuno uništavanje briselskog procesa:

foto: Shutterstock, Kurir TV

- Kurti sprovodi sistematsku kampanju kako bi potpuno preokrenuo proces i nametnuo izmišljenu destabilizaciju, koju, navodno, sprovodi Srbija uz pomoć Rusije. Tako hoće da dobije poziciju u kojoj bi zapravo Beograd bio optužen za sukobe. Priština već godinama radi na kompromitovanju briselskog procesa u nameri da ga potpuno prekine i natera Beograd da se razgovara samo o priznanju nezavisnog Kosova.

Kurir.rs