BRISELSKI SPORAZUM JE PRESTAO DA VAŽI ČIM JE POTPISAN Perišić i Beriša o pravima Srba na KURTI NE ODLUČUJE SAM!

Nakon što je smenjena predsednica Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici Ljiljana Stevanović, Srbe na Kosovu i Metohiji jutros je dočekao još jedan udar od albanskih vlasti.

Kolona oklopnih vozila ROSU krenula je jutros iz Prištine prema severu južne srpske pokrajine. Naoružani albanski specijalci i ovaj put su pokušali da zastraše srpske državljane koji su mirno protestovali zbog zabrane glasanja na izborima 3. aprila.

Ipak, iz tzv. kosovske policije tvrde da su ovo uobičajene aktivnosti ROSU, ali prištinske vlasti ne popuštaju u odbijanju da omoguće Srbima pravo na glasanje. Dokle će ići samovolja Aljbina Kurtija? Da li će međunarodna zajednica oštrije da reaguje? Da li će 10.000 Srba na mirnom protestu moći da se izbori za svoja prava da glasaju 3. aprila?

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Srđan Perišić, prof. međunarodnih odnosa i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije.

- Juče je bila godišnjica početka agresije na Srbiju i ove aktivnosti tzv. vlasti u Priptini su se poklopile sa tim. Bilo koja vlast u Prištni radi na tome da zaokruži tzv. nezavisnost Kosova. To rade uz pomoć Vašingtona i Brisela, a posebno Vašingtona. Mi često čujemo u medijima u Beogradu kako Aljbina Kurija krste raznim imenima - te iracionalno ponašanje, da se ponaša ludački. To je pogrešno. On radi što bi svaki drugi Albanac na njegovom mestu radio. I ono što SAD zahtevaju od njega. Nijedna njegova akcija nije unilateralna, odnosno da nije prethodno dogovorena sa ambasadom Vašingtona u Prištini. Moramo to konačno da kažemo. Srbi se non stop dovode u situaciju da se brane. Ovo je prvi put da Srbi ne mogu da učestvuju na izborima. Referendum je bio probni balon kako će Srbija reagovati. I kako je vlada Srbije reagovala? Nikako. Vlada Srbije se nije suprotstavila - rekao je Srđan Perišić, prof. međunarodnih odnosa.

Srđan Perišić, prof. međunarodnih odnosa je, takođe, rekao i da su "briselski sporazumi prestali da važe onog trenutka kada su i potpisani".

- Briselski sporazum ne važi od onog trenutka od kad je potpisan. Priština ga ne sprovodi u delo. Briselski sporazumi su davno anulirani. Odgovornost je na Vašingtonu od koga je Srbija svih ovih godina očekivala da če doneti neko rešenje u korist svih. Smatram da za ovu situaciju ne treba da se krivi Aljbin Kurti, iza koga stoje Sjedinjene Američke Države - Srđan Perišić, prof. međunarodnih odnosa.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, smatra da vlada tzv. Kosova koristu ukrajinsku krizu.

- Vlada tzv. Kosova koristi novu situaciju stvorenu nakon sukoba u Ukrajini. Došlo je do opteg rasula i dvostrukih aršina. Aljbin Kurti nije zabranio održavanje izbora na Kosovu i Metohiji već je rekao da svi državljani takozvanog Kosova koji imaju dvostruko državljanstvo mogu glasati u Kancelariji za veze - rekao je Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije.

