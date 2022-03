TREBA TE OBESITI! SAČEKUŠA U NOVOM SADU: Šešelj presreo Tadića kod štanda pa mu pretio i urlao: IZDAJNIČE!

Lider SRS Vojislav Šešelj juče je u Novom Sadu ponovo je pozivao na linč predsednika Socijaldemokratske stranke i bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića, saopštila je koalicija "Ajmo ljudi".

foto: Nemanja Nikolić

Kako su naveli u saopštenju, "prolazeći pored štanda SRS u Novom Sadu, u kom su u poseti bili kandidati koalicije "Ajmo ljudi", Boris Tadić je izložen još jednom pozivu na linč od strane Vojislava Šešelja". - Šešelj je na ulici dovikivao Tadiću da je izdajnik i da bi ga trebalo obesiti! Podsecamo da je u prethodnim godinama Šešelj to cinio više puta, potpuno nekažnjeno i bez ikakve reakcije nadležnih organa - piše u saopštenju. Navodi se i da je pre nekoliko godina je u prenosu sednice Skupštine Srbije pozivao na to da bi Borisa Tadića trebalo "zaklati", kao i da je više puta, javno, do detalja opisivao nasilje koje bi sprovodio nad njim, upućivao pretnje smrću i pozivao na linč.

- Nedopustivo je da živimo u državi u kojoj osuđeni zločinci protiv čovečnosti nekažnjeno prete smrću i u kojoj je legitimizovano nasilje i agresija u javnom prostoru, jer je to ugrožavanje bezbednosti svakog građanina ove zemlje. Naša koalicija "Ajmo ljudi" se najsnažnije bori protiv nasilja i šešeljizacije Srbije, koja ima nesagledive posledice - navode u saopštenju.