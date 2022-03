(UŽIVO) VUČIĆ U EMISIJI AMIDŽI ŠOU: Prvu simpatiju sam imao na Mitrovcu na Tari! DO SADA NEVIĐENE FOTOGRAFIJE (FOTO)!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u emisiji Amidći šou kod Ognjena Amidžića TV Pink da je prvu simpatiju imao na Mitrovcu na Tari.

Predsednik je na samom početku odgovarao na pitanja iz leksikona, gde je otkrio da je kao mali imao nadimak "Alek", kako ga, kako je dodao, odavno niko nije zvao.

- Visok sam 198, a imam 118, ili 119 kilograma - otkrio je predsednik.

Govoreći o prvoj ljubavi, predsednik je rekao da je to bila ljubav koju je upoznao na Mitrovcu na Tari, ne želevši da otkrije ime simpatije.

On je takođe otkrio da je sa premijerkom Srbije Anom Brnabić najbliži, a da je osoba kojoj se divi, jeste Fjodor Mihailovič Dostojevski.

- Nisam ni sujeveran - rekao je.

Govoreći o muzici, Vučić je rekao da nema vremena da je sluša, a da voli da se opusti uz neki kvalitetan sport.

foto: screenshot Pink tv

Na pitanje o ceni mleka, predsednik je naveo nekoliko prouzvođača, i otkrio cene istih.

- To moram da znam kao predsednik Srbije, znate da nabavljamo i mleko u prahu - dodao je Vučić.

Predsednik se dotakao i amnegdote koju je premijerka Brnabić ispričala kada ju je predsednik pozvao rano ujutru, kako bi je pitao za cenu maline.

- Video sam da je proizvođač Maroko, kakav bre Maroko? Mislio sam da je Arilje ili Ivanjica - dodao je Vučić.

- Dačić ima strašan trik. On zna da ga zovem do sedam najkasnije. On ne pije alkohol, ali mu tgreba da se razbudi... Ja sam shvatio da često nastavi da spava, i tako sam ga onda zvao na svakih 15 minuta - rekao je Vučić.

Kako je otkrio, on je uvek budan oko pet sati ujutru, a leže oko 10, 11 ili 12 noću. Imam i visok pritisak, navikao sam na terapiju, ali eto... Volim da ustajem rano - rekao je Vučić.

foto: screenshot Pink tv

Govoreći o predsedniku SAD Bajdenu, kao i pitanju šta bi uradio da je na njegovom mestu, Vučić kaže da, ako je pitanje stvarno, obišao bi Kolorado, Jutu i Nevadu, tamo gde, kako je dodao, niko ne ide - dodao je Vučić.

Govoreći o talentima, Vučić je rekao da nema ni jedan, misleći na ples, muzikalnost..

Opisivajući svoj radni dan, Vučić je istakao da on nakjčešće traje 12 sati, navodeći da voli da radi, i da mu ništa ne predstavlja problem.

- Možda ne volim akreditive... Sve što je formalno, birokratski, to je za mene dosadno - dodao je.

"Dobro veče moj živote" je pesma koju najčešće poručuje u kafani, otkrio je predsednik.

Govoreći o ženi koja je za njega u mladosti bila najlepša, jeste Demi Mur.

- Nas dvojica smo najviše puta bežali. Ja sam jednom upao u Tilovo, to je reka, smrzao sam se tu. Tada smo klinci bili, ja sma u vojsku otišao sa 18 godina. Mislili smo da su to neka srećna vremena - rekao je predsednik, komentarišući snimak gde se pojavio njegov ratni drug.

Vučić se potom dotakao i plesne emisije u kojoj je učestvovao, navodeći da bi pojedine plesne korake sada teško ponovio.

foto: screenshot Pink tv

Vučić se dotakao i svog školovanja, odnosno, njegovog trenerskog posla, navodeći da zbog obima posla koje ima kao predsednik, nije mogao u potpunosti da se posveti tim obavezama.

- Nekada sma želeo da budem sportski komentator, a danas želim da postanem košarkaški trener. Probao sam, ali to mi je propalo. Šuškao sam kao dečak, ali eto, mislim da je do toga - dodao je Vučić.

Predsednik je potom imao priliku da pogleda snimak sebe iz mlađih dana, kada je govorio za jednu televiziju.

- To je ona akcija "Mladost Evrope" - rekao je Vučić, pa dodao:

- Pokojna Gordana Suša i moja majka su bile drugarice, i radile su zajedno... One su jednom sedele, i pričale, ja sam to slušao... Koliko je tada bilo teško da se dobije dozvola, da prođete komisije... To nije pitanje podobnosti, struke... Danas možete šta hoćete i kako hoćete - rekao je predsednik.

foto: screenshot Pink tv

Govoreći o porodici, Vučić je istakao da je majka bila izuzetno lepa žena, a da je otac bio dosta strožiji.

Na pitanje, kada je odlučio da postane političar, Vučić je istakao da je sanjao da postane advokat, a da o politici nije sanjao.

- Bio sam i navijač, dugo... Danas sam isto, ali ne idem više na stadione, i ne glumim jačeg nego što jesam - rekao je predsednik.

foto: screenshot Pink tv

Na pitanje o omiljenom ministru Vučić je istakao da je u pitanju Siniša Mali, koji je, kako je dodao, zaslužan za brojne projekte.

Govoreći o Beogradu na Vodi, predsednik je istakao da je to vizija koju je imao još 2004. godine.

- Vodio sam kampanju, i sve što sam mogao, Šešelj je bio u Hagu, i nije bilo ni finansija, sva vlast u rukama Demokrata... a ja sam snevao velike snove, i sećam se užasnog razočaranja posle prvog kruga... Drakulić je dan posle prvog kruga podržao Bogdanovića...

Tada upoznajem prijatelje iz Izraela... Okačio sam neku sliku na bilborde, a ljudi mi kažu da ih skidam, i rekli su mi da mi fali politike, i tada smo promenili potpuno kampanju, i procenat je bio zapanjujuć - dodao je.

- Od najružnijeg dela Beograda, napravili smo najlepši. Danas gradimo metro, a 2029 ćemo imati obe linije, to će promeniti izgled zemlje - otkrio je Vučić.

foto: screenshot Pink tv

foto: screenshot Pink tv

foto: screenshot Pink tv

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je ekskluzivni gost emisije Ami G show na RTV Pink od 22.00 časa.

Tom prilikom biće prikazani ekskluzivni snimci i fotografije koje do sada niko nije video, kao i detalji iz privatnog života predsednika.

Kako je najavljeno na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav", biće "manje ozbiljno, nego što je uobičajeno".

Ovo je prvo gostovanje predsednika Vučića u emisiji Ami G show kod Ognjena Amidžića.

Kurir.rs