KRIK POKUŠAVA DA KRIMINALIZUJE SRBIJU Ministar Vulin: Žele da utiču na izbore, protiv naše zemlje se vodi medijski rat

MInistar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obratio se građanima Srbije povodom optužbe Bojana Bogdanovića Pacova i njegovim navodnim saznanjima o ubistvu Olivera Ivanovića.

On je tom prilikom izjavio da se protiv naše zemlje se vodi medijski rat.

Ministar Vulin je rekao da se poslednji napad desio se sinoć, kada je posredstvom portala Krik, Boban Bogdanović Pacov izneo svoja saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića.

- Naša policija je suviše ozbiljna da bi pustila da se ovakve stvari izgovaraju, a da ne ponudimo da neko svoja saznanja ne podeli sa nadležnim organima. Mi smo ga odmah pozvali u prostorije SBPOK gde smo mu dali mogućnost da se izjasni i kaže sve što zna. Nije nam dao ni jednu jedinu činjenicu, osim njegovih nepotvrđenih razgovora sa pokojnicima. Kada smo ponudlili poligraf, on ga je odbio - rekao je Vulin.

Kako je dodao, upravo zbog toga, u skladu sa članom 332, Ministarstvo policije podnelo je tužbu protiv istog.

- Sve što je Krik preneo, odmah je preneto u šiptarskim medijima i u regionu, kao dokaz da je Srbija zemlja kriminalaca.

Kako je dodao, ubistvo Olivera Ivanovića je ozbiljan slučaj, gde se Srbija obratila najboljim službama sveta.

- U skladu sa rezolucijom 1244 mi ne možemo na KiM da sprovodimo istragu, ali smo od svih tamo tražili pomoć. Kada smo tražili satelite, rekli su nam da je bilo maglovito, kada smo tražili kamere, rekli su nam da će to da bude urađeno 4 godine kasnije.

Vulin ističe da se ljudi, koji rade na ovom slulčaju i dan danas bore da se ubistvo rasvetli.

- Krik je pokušao da kriminalizuje našu zemlju i da na taj način utiče na izborne rezultate.

Policija ima saznanja o planovima za nasilje nakon održavanja izbora Ministar Vulin je otkrio da policija ima saznanja da će tokom nedelje pojedine grupe pokušavati da obesmisle izbore, upadanjem u prostorije, razbijanjem kutija...

- Imamo imena, znamo da neki treba da uđu u našu zemlju. Ali, čitav bezbednosni aparat ove zemlje neće dozoviti da se nešto tako dogodi. Znamo plan, organizaciju, znamo ko treba da stigne... Mnogo je bolje da od toga odustanu.

Kako je objasnio, policija je svesna šta se sprema, i građani ne treba da sumnjaju da će volja građana biti zaštićena.

- Ovo što je KRIK pokušao da uradi je deo predizborne kampanje, odnosno kriminalizacije... Sve laži su lako i jednostavno raskrinkane. Od imena navodnih ubica, krunskog dokaza, posedovanja lažnog Instagram naloga... Dokazano je da u ovoj zemlji postoje ljudi koji su spremni da urade sve kako bi kompromitovali predsednika Vučića.

Vulin je potom imao priliku da odgovara na pitanja novinara, gde se, između ostalog dotakao i predsednika Srbije.

- I Pacov ne može na bilo koji način ne može da poveže Vučića i ovo ubistvo. On ga samo neprekidno pominje, kako bi se to povezalo. Čak i on eksplicitno kaže da Vučić sa ovim nema nikakve veze, ali takvih naslova nema - dodao je.

Govoreći o ubistvu Ivanovića, Vulin otkriva da je Vučić pomenut preko 2.000 puta, što je strahovito.

