SAZNANJA KRIMINALCA OD KRIMINALCA! Brnabić o najnovijim napadima: Skandalozno je igrati se sa ubistvom Olivera Ivanovića

foto: Damir Dervišagić

Brnabićeva ističe i da je napad pripremljen za sam finiš kampanje.

- To se čuvalo za sam finiš kampanje. I to nije jedini primer. Samo po sebi je to skandalozno i sramotno, a posebno što se igrati sa takvim saznanjima, a posebno sa ubistvom Olivera Ivanovića. Ako ste imali takva saznanja i mislite da su kredibilna, iako dolaze od kriminalca koji je čuo od kriminalca, zašto to odmah niste pustili i dali nadležnim službama da provere, a to je bilo dva dana pre izborne tišine. Zaista se nikada do sada nije ovo dešavalo u Srbiji. Brže-bolje je jedna lista grupisana oko Dragana Đilasa i Marinike Tepić iskoristila to i rekla treba ispitati sve, pa treba privesti i Andreja Vučića, brata predsednika Aleksandra Vučića. Kakve to sad veze ima sa predsednikom Vučićem i njegovom porodicom. Zaista se maestralno privela ta njihova politička kampanja, kako je počela napadom predsednika Vučića i njegove porodice. Zbog toga smo mi rekli da ćemo imati čistu kampanju i rekli da imamo crvene linije ispod kojih nikada nećemo da pređemo. Da postoji billo kakva istina u tome da jedan Srbin stoji iza tog ubista, zar mislite da Priština to ne bi razotkrila i dala dokaze. Jednostavno u to ne verujem. A još manje verujem kada se to pojavi dva dana pre izborne tišine - rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:19 ANA BRNABIĆ: Radimo na tome da prosečna plata bude 1000 evra, a prosečna penzija 500 evra