RAZVOD! NE SLAŽE IM SE MATEMATIKA, A IDEOLOGIJE NIJE NI BILO: Loši rezultati ubrzali rastanak Vuka Jeremića i Dragana Đilasa!

I poslednji projekat opozicije, u kojem je glavnu reč vodio lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, osuđen je na krah. Loši izborni rezultati samo su ubrzali razlaz, pa su, osim upadljivog ćutanja najodgovornijih, u javnost dospele i prve razmirice, pozivi na otrežnjenje, ali i neodložno prepakivanje i pregrupisavanje unutar grupacije koja je na izborima nastupala kao Ujedinjeni za pobedu Srbije. Iz Narodne stranke Vuka Jeremića već su najavili i da, kako je rekao potpredsednik Vladimir Gajić, izborni rezultati nalažu da NS bude samostalna u parlamentu.

Mala torta

Kad je torta mala i kada svi očekuju veliko parče, nastaju problemi. Ovako je politikolog Bogdan Stojanović za Kurir opisao trenutnu situaciju. On smatra da je neophodno da se lideri ove koalicije pogledaju u ogledalo, jer su izbori pokazali da su imali prevelika i nerealna očekivanja.

- Ova Frankenštajn koalicija je konglomerat raznih ljudi, stranaka, pokreta... Posle izbora torta nije velika, a svi bi veliko parče. Sasvim je izvesno da će biti mnogo različitih poslaničkih klubova, a njihova politika će ići na međusobnu konfrontaciju i ona je već počela, kao što možemo da vidimo. Treba se prisetiti da je bilo i pretnji Đilasa kada mu se nisu sviđale projekcije rezultata izbora, a ispalo je da su njegove bile pogrešne. Pokazalo se da je greška bila eksponirati istrošene kadrove, ljude koji su bili na visokim pozicijama u vlasti: Đilas gradonačelnik Beograda, Jeremić ministar, Lutovac ambasador... Predsedničku trku za njih je trčao relativno nepoznat i neeksponiran čovek i on je osvojio više glasova nego što su oni na gomili. Očigledno je prevladala narcisoidna svest kod lidera. Oni su bili zarobljeni u medijskom mehuru, odabrali su da gostuju isključivo na medijima gde se negovao samo jedan određeni narativ i dozvolili su da dovedu sami sebe u zabludu. To su izbori pokazali - objašnjava naš sagovornik.

Mogući i sukobi

I urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović procenjuje da je loš izborni rezultat okidač za velike promene - od zahlađenja odnosa do otvorenih sukoba.

- Davno je rečeno da pobeda ima mnogo očeva, a poraz je uvek siroče. Ovo je realan i objektivan neuspeh takozvane ujedinjene opozicije. Neminovno će nastupiti faza prepucavanja, uzajamnog optuživanja i pranja ruku, samo je pitanje ko će prvi početi. To ne treba nimalo da iznenadi, tim pre što ta porodica od početka nije bila srećna. Kao i uvek, postoje politički, ideološki i lični razlozi, a obično se sve svede na ove poslednje. Taj razlaz će biti još brži i manje prijateljski. Nema nikakve sumnje da će Nova stranka odmah odstupiti i formirati odvojen poslanički klub, očekujem da to uradi i DS, samo je pitanje da li će samostalno ili sa PSG. U najmanju ruku biće zahlađenja odnosa među članovima ove koalicije, a u najgorem, čak i otvorenih sukoba - ocenjuje Vukadinović.

I šta ćemo sad

Đilas i dalje u ilegali

Zasad su Đilas i njegov SSP najuporniji u nemom posmatranju postizbornih događaja, a Narodna stranka Vuka Jeremića prednjači u glasnom traženju krivaca i upiranju prsta u saborce. Umesto Jeremića, progovarali su njegovi potpredsednici. Tako je Miroslav Aleksić u javnim nastupima insistirao na greškama koalicije, pre svega u odabiru predsedničkog kandidata, a Vladimir Gajić bio je još direktniji.

foto: Dado Đilas

- Silom prilika, pre svega zarad jedinstva, Narodna stranka imala je ulogu sekundanta na izborima, izuzev kada je u pitanju rad na terenu, gde je naše članstvo "ginulo" od posla. Ta priča je završena, zauvek nadam se. Nema potrebe da se više folira narod. Otvaranje džakova, javno prebrojavanje..., a ovamo su naši kontrolori potpisali sve zapisnike bez primedbi. Ili skoro sve. Imamo tri puta manje glasova. Izašli smo na izbore pod lošim uslovima. To je to. Izgubili smo - poručio je on na Tviteru.