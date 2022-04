ODMERILI SNAGE Đurđević Stamenkovski: Bićemo glas naroda u Skupštini! Obradović: Nastavljamo da širimo Patriotski blok!

Pitanja: 1. Jeste li zadovoljni postignutim rezultatom na izborima? 2. S kim možete da razgovarate o saradnji? S kim za republički parlament, a s kim za gradsku skupštinu? 3. Šta možemo da očekujemo od vas u skupštini - republičkoj i gradskoj?

Boško Obradović, predsednički kandidat koalicije Patriotski blok

1. Ako imamo u vidu da smo osvojili duplo više glasova na republičkim i beogradskim izborima nego što su to predviđala sva istraživanja javnog mnjenja i kladionice, možemo biti zadovoljni. Lično sam osvojio duplo više glasova nego na predsedničkim izborima 2017. To je dobar kapital za dalje i nastavljamo sa radom i širenjem našeg Patriotskog bloka. Zastupaćemo interese i svih onih rodoljuba čiji su glasovi ostali ispod cenzusa i pozivamo na saradnju i Anu Pejić iz pokreta Otete bebe, Živim za Srbiju Jovane Stojković, Zdravu Srbiju Milana Stamatovića i DJB Saše Radulovića, Nemanju Šarovića... Treba nastaviti sa ujedinjenjem svih patriota u Srbiji.

foto: Kurir televizija

2. Ne možemo biti deo vlasti koja priznaje izmišljeni genocid u Srebrenici, koja se odriče naše svete zemlje KiM, koja bi da uvede sankcije Rusiji, koja reklamira svoje građane kao jeftinu radnu snagu, koja dozvoljava da uvoznički lobi damping cenama ubija domaću robu i domaćeg proizvođača... Ono što je jasno, dosadašnja beogradska vlast sa SNS i SPS na čelu izgubila je poverenje Beograđana i više nema većinu u biračkom telu. Opozicija, bez obzira na to koliko politički raznorodna, treba da napravi jasan sporazum o prelaznoj gradskoj vlasti u naredne dve godine, do opštih lokalnih izbora u Srbiji na proleće 2024, i da počne da rešava ono što su ključna pitanja u Beogradu, a to su saobraćajni i urbanistički haos, zagađenje vazduha i korupcija. To su pitanja koja su van naših ideoloških razlika u opoziciji i o tome možemo i moramo da se dogovorimo na korist našeg glavnog grada i njegovih žitelja.

3. To je novi početak za Dveri, i to će biti nastavak razvoja i rasta Patriotskog bloka kroz parlament. Mi smo za to da porodica i borba protiv bele kuge konačno dođu na prvo mesto u našem društvu i državi. Mi smo za podršku domaćoj privredi i poljoprivredi, a ne stranim multinacionalnim kompanijama. Mi smo za ekonomski i ekološki patriotizam. Građanima moramo da obezbedimo zdrav vazduh, vodu, zemlju i hranu. Mi smo borci protiv kriminala i korupcije i insistiramo na ispravljanju nepravdi prema oštećenim i diskriminisanim bankarskim klijentima, penzionerima, radnicima iz pljačkaških privatizacija, osobama sa hendikepom, ženama preduzetnicima, ženama sa sela... Bićemo njihov glas u Narodnoj skupštini i inicirati nove zakonske predloge u njihovu korist. Najpre ćemo tražiti da nedelja bude neradni dan i u privatnom sektoru, kao i da se oteta imovina posle 1944. vrati pravim vlasnicima.

Milica Đurđević Stamenkovski, predsednička kandidatkinja pokreta Zavetnici

1. Naš politički put nije bio nimalo lak. Uspeh na izborima je rezultat našeg višegodišnjeg truda, rada i neprestanog zalaganja. Neki politički analitičari i hroničari ovih dana to opisuju kao "put od trnja do zvezda". I zaista, bilo je mnogo izazova i prepreka. Osporavali su nas, ali nas nisu pokolebali. Sledili smo najbolju tradiciju srpskog naroda. Nije bilo lako, ali smo uspeli, ušli smo u parlament kao što smo i obećali - samostalno. I time ponudili novu paradigmu političkih vrednosti. Princip, borba, neodustajanje i racionalnost. Rezultatom smo zadovoljni, ali ne i preterano zaneseni, jer ga nismo dobili na tacni, već velikim zalaganjem. Zato trezveno i razborito promišljamo dalje poteze. Jedina smo stranka koja je samostalnim nastupom stekla parlamentarni status. To pokazuje da se može napraviti uspeh i bez trulih kompromisa.

foto: Privatna Arhiva

2. Prednost u razgovorima o saradnji dajemo onima čiji se programski principi ne razlikuju mnogo od naših. To se pre svega odnosi na koaliciju NADA i Patriotski blok, koji vode Dveri. Narod je rezultatima izbora pokazao da više niko nema monopol u opoziciji i tu činjenicu naše opozicione kolege sa drugog ideološkog bloka treba da uvaže. Priča o pravoj i lažnoj opoziciji je doživela neuspeh, što je dobar uvod u novi početak i osveženje političke scene. A kvalitet razgovora unutar opozicije na temu demokratskih promena zavisiće od međusobnog uvažavanja i poštovanja ključnih državnih i nacionalnih principa koje promoviše Ustav. Što se tiče postizbornih saveza u Beogradu, rano je da o tome govorimo jer još uvek nemamo konačne rezultate. Spremanje ražnja dok je zec u šumi nije našla odlika. Sačekaćemo konačan sud Beograđana. Mislim da je u gradu potrebna promena vlasti, ali saslušaćemo i stavove kolega iz opozicije, jer mi pre svega akcenat stavljamo na principe i programe.

3. Nastavili smo sa radom već od ponedeljka ujutru, jer izborni rezultat nije cilj, on je samo veliki korak na putu ka cilju. Narod će u nama imati snažan oslonac u Skupštini. Mi nismo repriza već viđenog, već premijera onoga što će Srbija dugo nije imala u parlamentu - principe, posvećenost, prisutnost. Bićemo glas naroda koji nije odustao od svoje zemlje. Zastupnici porodične i domaćinske Srbije. Dužni smo da opravdamo poverenje mladih ljudi i da se izborimo za njihov položaj. Pružićemo snažan doprinos radu najvišeg zakonodavnog tela. Želimo da se poštenje i hrabrost, poštovanje i demokratska diskusija vrate u parlament. Delovaćemo kroz brojne i raznovrsne zakonske inicijative, diskusije i na druge oblike koje nam omogućava parlamentarni status. Odbrana teritorijalne celovitosti, očuvanje tradicionalnih savezništava, afirmacija porodičnih vrednosti i poboljšavanje statusa socijalno ugroženih kategorija biće naš prioritet.

Ivana Žigić