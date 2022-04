STRUČNJACI O BUDUĆOJ VLADI: Ne treba da gledamo lične interese već šta će državu gurati napred

Izborni rezultati od 3. aprila dali su više nego šarenoliku političku sliku u Srbiji, a Srpskoj naprednoj stranci koja je osvojila ubedljivu pobedu to je ostavilo pregršt mogućnosti za formiraje vlasti.

Ako će se nastaviti vlada kontitnuiteta sigurni partneri SNS bili bi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) i Socijalistička partija Srbije (SPS), ali opcije su i da se pravi šira koalicija, ili čak potpuno menjaju koalicioni partneri i u izvršnu vlast uključe i partije koje do sada nisu učestvovale u vladi.

Imajući u vidu delikatnost spoljnopolitičkih dešavanja zbog rata u Ukrajini, zasigurno je da je na budućoj vladi ogroman izazov i da bi s posebnom pažnjom trebalo donositi odluke.

Opcija je, moglo se čuti prethodnih dana, čak i ponavljanje izbora. I parlamentarnih i u Beogradu. Oko formiranja vlasti u Beogradu je još neizvesnija situacija - SNS i SPS imaju tesnu većinu sa 56 mandata, dok opozicija zbirno ima 54, ali bi i taj odnos snaga mogao da se promeni nakon ponavljanja izbora na pojedinim biračkim mestima i novih rezultata koalicije "Ajmo ljudi".

Kako će izgledati nova vlada? Sa kime će SNS da formira vlast? Da li će doći do ponavljanja izbora?

Na sva ova pitanja, odgovor su dali u emisiji Usijanje politički analitičar Dejan Vuk Stanković i politikolog Zoran Milosavljević.

foto: kurir televizija

- Nećemo licitirati, dakle ono što je bitno u ovom periodu je da se taj stav vlade buduće ispoštuje do kraja jer vidimo mnoge koalicije. Ne treba da gledamo više lične interese već šta će državu gurati napred. Ono što je bitno jeste da se stavi stabilna vlada i da odgovori na sve izazove. Desničarske strane sada pokušavaju da dignu sebi cenu, meni se to lično ne dopada - kaže Milosavljević.

foto: kurir televizija

- Imamo opciju vlada kontinuiteta SPS i SNS, kada bi sabrali političke činjenice to je 160 mandata. To je kapacitet koji može da vlada bez problema. Druga varijanta je da nema SPS-a plus podrška manjine i to može da ima preko 126 poslanika, ali ne bi imali SPS koji ima pozavidan rezultat. Dobra strana za SNS što nema SPS kao aktivnog činioca. Postoji nekoliko varijanti za formiranje buduće vlade - rekao je Dejan Vuk Stanković.

foto: kurir televizija

Voditeljka Silvija Slamnig je potom upitala goste da li može doći do pregrupacije stranaka.

- Moramo da vidimo rezultate, biće ponovljeni rezultati na 5 biračkih mesta. Desničarske stranke koje su manjinske, ja moram upitati ko utiče na njih? Vidimo da je rat u Ukrajini njih prebacio na stranu Rusije. Stoga ja pitam, ko na njih vrši pritisak? Te manjinske stranke su ključne jer se preko njih deluje - kaže Milosavljević.

- Sve stranke imaju želju da dođu na vlast, pitanje je da li Beogradom može tako da se upravlja. Političke razlike između opozicionih stranaka su veće nego što te desničarske strane imaju sa dosadašnjoj vlasti - kaže Stanković.

foto: kurir televizija

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:21 ĐILAS POKAZAO LICEMERJE POSLE IZBORA Vukadinović: Do juče su mu Zavetnici i Dveri bili izdajnici, a sad su DRAGI OPOZICIONARI