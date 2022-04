SRBIJA NA PRVOM MESTU: Ne trebaju nam političari koji zastupaju interese stranih sila, već oni kojima je Srbija svetinja

Srbija mora biti na prvom mestu. Posebno u trenutku kada je kurs Srbije pred dosad najvećim izazovima, a država pred najvećim pritiscima. To što nacionalni interesi Srbiji treba da budu na prvom mestu ne znači istovremeno i da želimo nešto tuđe ili da nas nije briga za tuđe probleme i svetske krize.

Kada je naišla bura u svetskim razmerama, najmanje što se očekuje od odgovornih ljudi je da ne ljuljaju brod, a neki političari i stranke upravo to rade. Kao da je nastupilo neko zlo doba u kojem svako ima pravo na stranačko/ličnu korist, da lovi političke poene na nepoštovanju sopstvene zemlje i istovremeno se udvorički preporučuje stranim silama, bilo onima na istoku, bilo onima na zapadu. Jednako su štetni.

Dobrobit Srbije najvažnija

Preko nam je potrebna sloga koja će biti snažna podrška odgovornoj i poštenoj politici u kojoj je Srbija jedina važna i jedino merilo svake odluke. Sve izvan toga vredno je prezira. Ne trebaju nam oni koji će zastupati interese stranih sila, svejedno jesu li one na istoku ili zapadu, a ponajmanje nam trebaju oni koji se ne libe da odu po mišljenje u stranu ambasadu. Mišljenje Srbije nam treba više nego ikad.

Dobrobit Srbije uvek mora biti najvažnija. To je vrhunski princip od kojeg ne može i ne sme biti ništa preče, a pogotovo ne nekakav politički ćar iz lagodne pozicije neodgovornog pojedinca, političara ili partije. Umesto da barem pokušaju da zauzdaju spoljne udare na stanovništvo Srbije i ublaže posledice svega toga, neki u Srbiji se posebno trude da pojačaju oluju, pokvare kurs države, pa čak probaju i da je, uz stranu pomoć, olupaju o najbližu liticu.

Kako drugačije razumeti neke prilično nerazumne poteze političkih aktera, koji su usred grčevite borbe za principijelan put Srbije iskočili sa svojim političkim parolama od kojih narod nema ama baš nikakve koristi, a država ima nesagledivu štetu. Koliko je bilo odgovorno i fer od socijaliste Dačića da na skupu najveće stranke, koja mu je inače omogućila vlast, govori o „majci Rusiji“? Da li je tada razmišljao o delikatnoj poziciji svoje zemlje ili mu je u glavi bilo samo da namakne još koji glas svojoj stranci? Na šta je računao lider opozicionog DSS Miloš Jovanović kada je držanje Srbije u Ujedinjenim nacijama nazvao „zabadanjem noža u leđa Rusiji“? Jedva je dočekao i lider Dveri Boško Obradović da ispali poznati repertoar o izdaji i patriotizmu. Samo neko ko ne želi, neće ili mu nije u interesu da sagleda širu sliku, može da uradi sličnu stvar i pokaže da su mu stranka i lična pozicija, u Srbiji i u nekoj stranoj ambasadi, važniji od Srbije.

Strateška pitanja

Politički analitičar Branko Radun kaže da je momenat takav da zahteva od države da bude jako pažljiva i oprezna, ali da to političke elite, namerno ili nesvesno, odbijaju da razumeju.

- Naravno da Srbija mora biti najvažnija. Potpuno je nenormalno da uopšte postavljamo to pitanje, a izgleda da moramo, jer neke naše političke elite očekuju od stranaca da rešavaju probleme. Podeljeni su, nemaju samopouzdanja, pa računaju na pomoć sa strane. Dok se veliki tuku, uvek stradaju mali. Ne samo da je reč o našem interesu već se govori i o opstanku. Srbija mora da bude jako pažljiva i oprezna. Ne treba nam ovaj stranački rat, jer dok on bukti, gubi se iz vida širi nacionalni interes. Prosto je neverovatno kako se neki ne mogu izdići iz stranačkog okvira i sagledati ono što su država i njen nacionalni interes. To je opasna anomalija demokratije i krajnje je vreme da svi sednu i da se dogovore o nečemu što ne sme biti predmet međustranačkih sukoba - objašnjava Radun.

Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić naglašava da bi interesi Srbije nesumnjivo trebalo da budu na prvom mestu.

- Sada je trenutak kada se postavljaju strateška pitanja. U toku je sveopšti rat u svetu i u takvim uslovima zemlje koje ne učestvuju u njemu, a to je Srbija, imaju neke svoje interese na osnovu kojih treba doneti neke odluke. Nije u pitanju uvoz krompira, već strateška odluka. Ako smo čuli i od predsednika Vučića da su pritisci na Srbiju neverovatan bezobrazluk i da udaraju na naše interese, onda mislim da je potrebno da se Skupština Srbije hitno konstituiše i da definiše te ključne odluke koje će izvršna vlast, dakle i šef države, sprovoditi. To je potrebno da bi se stvorilo sveopšte jedinstvo u davanju odgovora na pitanje kako se postaviti u tom sveopštem ratu i koji su to interesi u tom ratu. Ukoliko se ne uspostavi to jedinstvo, bojim se da može doći do jačanja unutrašnjih protivrečnosti i političkih sukobljavanja unutar Srbije - upozorava Perišić.

Redakcija Kurira

