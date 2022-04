LJAJIĆ ČUDOM PREŽIVEO: Rasim bio u autu koji je probio bankinu i prevrnuo se na krov! Poginuo njegov saradnik! ČITAJTE U KURIRU

Lider SDPS i bivši ministar Rasim Ljajić teže je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se desila juče ujutru na auto-putu Beograd-Niš kod Ražnja. Ljajićev saputnik, predsednik IO SDPS i direktor JP „Emisione tehnike“ Branko Gogić, koji je upravljao „škodom superb“, od težine povreda zadobijenih u nesreći preminuo je na licu mesta. Ljajić je čistom srećom preživeo.

Da li je ispao iz kola?

Do nesreće je došlo kad je auto „škoda superb“, najverovatnije zbog klizavog kolovoza, izgubio kontrolu, probio zaštitnu ogradu i izleteo na travnatu površinu između auto-puta u pravcu Niša i lokalnog puta Ražanj-Aleksinac. S obzirom na to da je na mestu gde je automobil izleteo sa auto-puta blaga nizbrdica, došlo je do prevrtanja automobil, koji se tumbao gotovo sto metara i na kraju se, potpuno havarisan, zaustavio na krovu.

Kompletan tekst detaljno pročitajte u današnjem štampanom izdanju KURIRA.

foto: Kurir

NE PROPUSTITE

KURIR VAM DANAS POKLANJA VELIKU IKONU TAJNA VEČERA sa zlatotiskom

foto: Kurir

Hristova Tajna večera

Prema jevanđeljskim zapisima, Hristos je na Tajnoj večeri blagoslovio hleb i, podelivši ga apostolima, rekao: "Ovo je telo moje koje se za vas lomi radi oproštenja grehova." Zatim je uzeo čašu vina i dodao: "Pijte iz ove čaše svi, ovo je krv moja Novoga zaveta, koja se proliva za vas i za mnoge radi otpuštanja greha."

Hristove reči se na Veliki četvrtak ponavljaju na liturgijama pre pričešća vernika, po uzoru na prvu pričest Hristovu i njegovih apostola. Praznik je jedan od dana određenih za pričešće vernika koji su, poštujući pravoslavni kanon, "postili na vodi" najmanje pet poslednjih dana.

Na liturgijama se vernici pričešćuju hlebom ili naforom - telom Hristovim i vinom, koje je simbol njegove krvi prolivene za spas ljudskog roda. Završetkom liturgije prestaje se sa zvonjenjem, već se klepa, udara u drvenu dasku, sve do sahrane Hristove. Posle liturgije je dozvoljeno jesti na ulju i popiti nešto vina.

Veliki ili časni ili vaskršnji post traje šest nedelja, a oni koji se pridržavaju pravila posta prve i poslednje nedelje ne jedu čak ni ribu, već drugu posnu hranu, pripremljenu na vodi, bez ulja.

Kod Rusa se na Veliki četvrtak umesi uskršnji slatki kolač pashalni kulič. Pravoslavne crkve na Veliki četvrtak obavljaju mirovarenje.

Čitajte KURIR!

Ekipa Kurira