POSTOJE 4 CILJA KOJE RUSIJA ŽELI DA OSTVARI!? Španović veruje da je ovo plan vojne operacije u Ukrajini: PRVI USLOV JE POSTIGNUT

- Ciljeve koje ja vidim da ruska politika ima i želi da ostvari u ovom specijalnom vojnom akcijom. Prvi cilj je bio osvajanje Hersona i vodosnabdevanja Krima. Oni su to ostvarili. Drugi cilj je Mariupolj i Azovsko more, jer taj južni i istočni deo Ukrajine je naklonjen Rusiji. Treći cilj završavanje kompeltne Donjecke i Luganske. Poslednji cilj bi bio podela zapada koja se već vidi. Neki su već pristali da plaćaju u rubljama. Ovo su ciljevi koje bi Rusija mogla da ostvari - istakao je Španović.

Španović je istakao da žrtva ovog rata nije Britanija i smatra da je ona samo jedna mala Amerika.

- Najveća žrtva svega ovog rata nije Britanija. Britanija je jedna mala Amerika i njoj ništa ne treba. Žrtve su Nemačka, Poljska, Slovačka i to su zemlje koje trpe zbog rata - rekao je Španović.

Pukovnik u penziji se dotakao i izjave predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog koji je naveo da je krajnja meta Rusije zapravo cela Evropa.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je meta ruske agresije cela Evropa i da je zaustavljanje invazije na Ukrajinu od suštinske važnosti za bezbednost svih demokratija. "Zbog toga nije samo moralna obaveza svih demokratija, svih snaga Evrope da podrže želju Ukrajine za mirom. Ovo je zapravo strategija odbrane za svaku civilizovanu državu", rekao je on u obraćanju javnosti nakon što su Ukrajinci nastavili da beže iz istočnih delova zemlje. "Sloboda nema vremena za čekanje. Kada tiranija započne agresiju na sve što štiti mir u Evropi, akcije moraju biti hitno preduzete", poručio je.

- Ova izjava gospodina Zelenskog to je kao slobodna umetnička volja. Neko vam nešto napiše i vi to objavite. On je predsednik jedne velike države i mislim da je to malo neozbiljno da bi se tako nešto spomenulo - rekao je Španović.

