SNS NEĆE DOZVOLITI DA GA UCENJUJU SLABIJI! Miletić nakon sastanka Đilasa i Vučića: Novi izbori u Beogradu u JEDNOM SLUČAJU

Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, koji je na svoj zahtev tražio sastanak s predsednikom Srbije, juče se i sastao sa Aleksandrom Vučićem na Andrićevom vencu.

Tema sastanka bili su beogradski izbori. Razgovor je trajao nešto više od sat vremena, a Đilas je nakon toga rekao da je izneo zahtev za nove izbore u Beogradu do kraja ove godine.

Dejan Miletić, predsednik Centra za globalizaciju istakao je da je dijalog neophodan i izuzetno pozitivna stvar na političkoj sceni Srbije. Kako kaže, na gradskom nivou je to tesna situacija.

- Jedna od opcija za prevazilaženje trenutne situacije je da se novi izbori raspišu na nivou Beograda. Smatram da je veoma važno da se razgovara i da je to veoma važno za Srbiju. Svi smo tu na istom zadatku da se unapredi i Srbija i Beograd - ističe Dejan Miletić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Nema više mesta za mržnju i izlaske na ulice, istakao je Miletić.

- Pozdravljam ovo što je Đilas uradio, to je pravi put. Pravi je put tražiti zajedničke elemente i videti šta je to što i jednom i drugom odgovara - kaže Miletić.

Na konstatciju voditelja jutarnjeg programa, Gorana Anđelkovića, da delu opozicije smeta dijalog, Miletić je istakao da to nije na mestu.

- Sama činjenica da nekome smeta dijalog nije normalna. To bih samo po sebi osudio. Za mene je suština koja su nam rešenja. Đilas je samo išao u ime svoje stranke i koalicije. Ukoliko se iz koalicije bune, onda on ima problem sa svojom koalicijom i nepoštovanjem koalicionih dogovora. Međutim, to je njihov interni problem - kaže Miletić.

Đilas ima tendenciju da usisava stranke u svoj tabor, kako bi ojačao svoju strukturu.

- Opozicija sebe predstavlja kao homogenu strukturu. Mi smo već jedan DOS imali i videli smo kako je prošao. Mnogo bi bilo važnije da se urazume i da predstave koji bi bio njihov doprinos za boljitak Srbije i Beograda - ističe predsednik Centra za globalizaciju.

On je naveo da ukoliko se vlada ne formira od trenutka kada su proglašeni rezultati izbora u narednih mesec dana, automatski slede novi izbori.

- Ako se vlada ne formira, onda ćemo imati novi termin za izbore. Ako SNS i Đilasova partija napravi konsenzus, onda nemate izbore. Ako Đilas proceni da će to njemu doneti bolje rezultate, SNS procenjuje vrlo logično - ne želi da ga ucenjuju manje stranke i da traže veće parče kolača na ime Beograda - kaže Miletić.

Kurir.rs

