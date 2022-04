RADE SVE DA NAS ISPROVOCIRAJU Šljivančanin i Kastratović o raketnom sistemu FK-3 koji je Srbija nabavila IMAMO PRAVO DA SE BRANIMO

Iako je Srbija još pre tri godine ugovorila i platila kineski protivavionski raketni sistem FK-3, pojedini mediji tvrde da je Srbija dobila taj sistem u "tajnoj operaciji koja se odigrala ovog vikenda" i da je sistem stigao "usred zabrinutosti Zapada da bi gomilanje naoružanja na Balkanu u vreme rata u Ukrajini moglo da ugrozi krhki mir u regionu".

Na meti fabrikovanih afera je i srpska bezbednosna služba.

BIA je reagujući na navodne pretnje smrću nekadašnjem izvestiocu Saveta Evrope Diku Martiju, za koje se tvrdi da dolaze iz srpske službe, saopštila da se ovim nanosi nesaglediva šteta Srbiji i ugledu Agencije. Po oceni bezbednosnih stručnjaka, iza pokušaja da se srpska bezbednosna služba uvuče u kriminalnu aferu stoji jak albanski lobi.

Dik Marti je u svom izveštaju 2010. godine osudio zločine OVK nad srpskim civilima i izneo dokaze o trgovini ljudskim organima i svim užasima „žute kuće“.

Ko preti Diku Martiju i zašto se uvoz oružja u Srbiju tumači kao „ugrožavanje krhkog mira“ u regionu? Da li se radi o pritisku na Srbiju? Kome odgovara da se zločini Albanaca anuliraju i da se Srbi i srpske službe predstave kao ubice?

Gosti večerašnjeg „Usijanja“ bili su Luka Kastratović, general u penziji i Veselin Šljivančanin, pukovnik u penziji.

- Doživeli smo da je 1999. godine mučka agresija NATO pakta na Srbiju. Zamislite sa jednim zastarelim oružjem, naši čestiti vojnici srušili su "Nevidljivog". Cilja NATO pakta je da zavadi, pa da dovede svoje ljude na položaje. Doveli su neke svoje i sve su nam uništili. Kad su 2012. godine videli u kakvom je rasulu srpska vojska, tada se počelo sa ulaganjem. FK-3 sistem, koliko sam ja do sada mogao sa time da se upoznam, je sistem jednog srednjeg dometa, koji je sličan sistem S-300. Da smo 1999. imali takav jedan sistem zamislite kako bismo obarali avione. Kome smeta da mi štitimo naš narod i državu? Mi nikome nismo pretili. Setite se da su Amerikanci bombardovali Kinesku ambasadu 1999. godine - rekao je Veselin Šljivančanin, pukovnik u penziji.

General u penziji Luka Kastratović je u Usijanju istakao je da je kineski raketni sistem koji je Srbija nabavila nešto što ne treba da brine nikoga i da se nabavlja zbog zaštite naše zemlje.

- Treba znati da je izgradnja PVO sistema u svakoj zemlji. Tako i naša zemlja brani. Imamo gorka iskustva kroz istoriju, posebno 1999. godine. To što smo oborili "Nevidljivog" bilo je samo zahvaljujući našim vojnicima, oficirima, pukovnicima, generalima. Posle NATO agresije vrše agressiju posle agresije. Tadašnja reforma vojske bila je razbijanje vojske Jugoslavije, odnosno vojske Srbije, uništili su tenkove, avione i tehniku. U poslednje vreme je počelo sa obnavljanjem vojske. Ovaj odbrambeni sistem iz Kine je raketni sistem nove generacije, koji ima daljinu dejstva do 100 kilometara, visine 27 kilometara, koji istovremeno može da prati 40 ciljeva, a da istovremeno lansira rakete na šest ciljeva sa 12 raketa. Omogućava da se avioni i letelice gađaju. Ima svoj radar koji osmatra u prečniku od 250 kilometara. Autonoman je. Ima tri lanisrne lampe čine jednu bateriju. To je obezbeđenje da naša vojska ima raketni sistem da može da odgovori u slučaju napada - rekao je general u penziji Luka Kastratović.

- To što je Kina dopremila i dostavila nama taj raketni sistem je dokaz da je Kina jedna moćna zemlja, bez obzira što je daleko, da se ne plaši da to uradi. I da se nije lako igrati sa Kinom i da ne mogu da stavljaju svoje šape gde njima odgovara. Kina je rekla - mi smo ugovorili to, i dostavili i ja njima čestitam - rekao je general u penziji Veselin Šljivančanin, pukovnik u penziji.

General u penziji Luka Kastratović smatra da Amerika želi da svoje probleme prenese na ostatak sveta.

- U svetu jača otpor protiv Amerike. Muslimanske zemlje su doživele kroz istoriju uništavanje - posebno Sirija, Libija i Avganistan. Amerika želi da svoje probleme koje ima kući - a to su ekonomski, problemi sa policijom, demonstracije i drugo prebaci nasvet. Ono što je najbitnije, a to je da žele da stvore ideologiju po njihovim interesima. Oni pritiscima žele da iznude da Srbija prizna Kosovo i odreknu se Republike Srpske. Depeše Vikiliksa otkrile su kakve su korespodencije velikih sila i govore o invazijama. Srbija je bila jedinstven primer u istoriji i svetu te 1999. godine. vojska nije poražena te 1999. Srbija svetu služi kao primer da zemlja koja se bori za slobodu ne može biti poražena - rekao je general u penziji Luka Kastratović.

Veselin Šljivančanin, pukovnik u penziji misli da politički protivnici rade sve da nas isprovociraju kako bismo povukli pogrešan potez.

- Sve što mogu rade da nas provociraju, da mi povučemo neki neodgovoran potez koji bi doveo da sukoba na ovim prostorima, a najviše da tu bude uvučena Srbija. Naša politika razmišlja dobro i bori se svim silama da očuvamo mir - rekao je Veselin Šljivančanin, pukovnik u penziji.

