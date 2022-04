PONOŠ ZA NEDELJNIK: Jeremić mi nije čestitao, a ne znam ni da li je glasao za mene!

BEOGRAD - Predsednički kandidat koalicije "Ujedinjeni za pobedu Srbije" Zdravko Ponoš izjavio je da mu lider Narodne stranke Vuk Jeremić, posle izbora, nije čestitao i da ne zna da li je glasao za njega.

Ponoš, koji je po broju glasaova na predsedničkim izborima bio na drugom mestu je, za novi broj Nedeljnika, rekao i da je sa liderom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom imao "vrlo ozbilno neslaganje" oko svog odlaska na Pink.

"Nisam imao nikakvu agenciju koja mi je radila kampanju, nisam imao pisce govora, neke od stvari sam podrazumevao da ću dobiti kao stručnu podršku od kolone koja me je kandidovala. To se nije desilo", rekao je on. Ponoš je rekao da je sa Đilasom imao "jedini nesporazum ili vrlo ozbiljno neslaganje" kad je prihvatio poziv da ide na Pink.

"Postojala ta priča da se na Pink ne ide, oni su napadali lidere opozicije, oni su ovakvi, oni su onakvi...", rekao je Ponoš. Naveo je da su (na Pinku) i njega napadali. "Bilo je to na ivici da je gotova stvar, da ne možemo dalje zajedno", rekao je Ponoš.

Naveo je i da u kampanji nijedno pitanje nije ostavio "neodgovoreno".

"Neki mi kažu da nije trebalo da se izjašnjavam o (Ratku) Mladiću, Srebrenici, gej pravima, ja mislim da je trebalo. Nijedno pitanje nisam ostavio neodgovoreno i da sam tako stekao taj imidž čoveka koji priča ono što misli", rekao je on. Napomenuo je da se to "nekome svidelo, (a) nekome nije", te dodao da nema sebi nešto ozbiljno da zameri.

Rekao je i da se nije opterećivao brojkama, i da se trudio da stvari uradi najbolje što može. "Smatrao sam da je moj posao da doprinesem uspehu opozicione kolone i na parlamentarnim i na beogradskim izborima, računajući da je jako teško da se napravi spektakularan rezultat na predsedničkim izborima", rekao je on.

Naveo je i da "u jednom momentu nije izgledalo kao nemoguća misija da se dođe do drugog kruga, a to bi značilo pobedu".

"Ali za drugi krug je značilo da je bilo potrebno još jakih opozicionih kandidata”, rekao je on.

Kurir.rs/Beta/Nedeljnik