SRAMAN POTEZ PRIŠTINSKOG POLITIČARA: Ljimaj optužio Srbe da su sami palili crkve u pogromu 2004.

Nastavlja se zastrašujući niz albanskih provokacija! Najnoviju je priredio funkcioner Demokratske partije Kosova i bivši oficir terorističke OVK Fatmir Ljimaj.

On je, naime, izjavio da sumnja kako je nemire i pogrom Srba na KiM 17. marta 2004. godine - kada je ubijeno 28 Srba, proterano više od 4.000 ljudi i uništeno 19 spomenika kulture prva kategrije i 16 pravoslavnih crkava koje nisu kategorisane - organizovala tajna služba Srbije. Ljimaj je čak izjavio kako postoje indicije da su upravo pripadnici srpske tajne službe palili pravoslavne crkve.

Milovan Drecun, predsednika skupštinskog Odbora za KiM, kaže da Ljimajeve izjave predstavljaju vrhunski bezobrazluk, užasne budalaštine i neverovatne izmišljotine.

- Najveći ratni zločinac iz redova OVK, koji je svojim rukama na najsvirepiji način izmasakrirao više od 100 Srba, priča o martovskom pogromu i iznosi najbezobrazniju i najsuludiju teoriju koju je moguće konstruisati. Pa nije martovski pogrom nešto što je obavijeno velom tajne. O tom nemilom događaju se sve zna. Tačno se zna ko su organizatori, i to po mestima. Postoje prisluškivani snimci razgovora gde teroristi iz OVK i albanski ekstremisti dogovaraju pogrom i planiraju na koji način će on biti sproveden i sve to je dokumentovano - navodi Drecun.

foto: Kurir televizija

On dodaje da kosovski Albanci primenjuju gebelsovske metode propagande.

- Prvo se plasira lažna vest o navodnoj umešanosti srpskih tajnih službi u ugrožavanje bezbednsoti bivšeg izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, a sada ova nebuloza o organizovanju martovskog pogroma. Ima li kraja albanskoj drskosti i bezobrazluku - pita Drecun i napominje da ovakve izjave pre svega služe za unutrašnju upotrebu.

Penzionisani oficir KOS Ljuban Karan kaže da ovakvi napadi na naše službe bezbednosti prethode nekom prljavom planu i da imaju za cilj da se one ometu i poremete ne bi li taj plan mogao da bude sproveden u delo.

foto: Kurir TV

- Očigledno se spremaju neke neprijateljske aktivnosti protiv naše zemlje. Kako je posao tajnih službi, između ostalog, i kontraobaveštajni rad, odnosno otkrivanje i sprečavanje tih neprijateljskih aktivnosti uperenih protiv naše zemlje, ovakvi napadi imaju za cilj da ometu i poremete naše tajne službe ne bi li te planirane neprijateljske aktivnosti bile lakše sprovedene u delo - objašnjava Karan.

B. V.