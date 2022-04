ŠTA JE UKRADENO IZ ROBNIH REZERVI? Kovačević: Ovo je posledica slabe kontrole, MINISTARSTVO DA HITNO PROCENI ŠTETU

Grupa ljudi je iz robnih rezervi uzela pšenicu, kukuruz i suncokretovo ulje. Sve to se dešava u trenutku kad je Srbija pod velikim pritiscima određenih zapadnih zemalja, koje traže da im ustupimo deo naše robe.

Pojedini privatnici koji su skladištili namirnice za robne rezerve krali su državnu robu i dalje je preprodavali. U tom prljavom poslu su imali pomoć ljudi iz države, pa je u toku velika istraga, nakon čega slede i hapšenja, piše Kurir.

Branislav Gulan, novinar, publicista i književnik i Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku istakli su da krađa robnih rezervi nije nikakva novost. Prema njihovim rečima, najveći problem leži u kontroli skladištenja i skladište.

- Robne rezerve u državi imaju dvostruku funkciju. Da intervenišu kada nema dovoljno robe na tržištu ili da se otkupe od naroda kada je veća ponuda. Robne rezerve moraju u svakom trenutku da imaju 10 odsto od svakog proizvoda. Ovo sad što je otkriveno, da nije krize, ne bismo ni sada otkrili - kaže Branislav Gulan, novinar, publicista i književnik u jutarnjem programu Kurir televizije.

Miladin Kovačević istakao je da ovo nije nova pojava i da postoje tri subjekta u ovom teškom zločinu.

- Jedno je nadležno ministarstvo, uprava za robne rezerve i kompanije koje sklapaju ugovor sa upravom oko skladištenja. To je pojava koja ima kontinuitet. Nije problem da li će se tako nešto dogoditi ili ne, to je fenomen koji je karakterističan za svaku zemlju. Ako nema kontrole, logično je da će doći do pronevere. Problem je u kontroli. Ona ima administrativni i fizički deo, postoje profesionalni ljudi koji to kontrolišu. Ne znam tačno kolika je šteta, nadležno ministarstvo to treba da proračuna - istakao je Kovačević.

Gulan je naveo da sva roba mora da postoji u rezervama i da svaka država mora da ima 10 odsto robnih rezerva.

- Mi nećemo imati gde da ostavimo novu pšenicu, ako ne izvezemo staru - ističe Gulan.

Rast cena žitarica povezan je sa rastom cene energenata, naveo je Miladin Kovačević.

- Kriza u Ukrajini se samo nadovezala na rast cena u svetu, a pogotovo na rast ovih poljoprivrednih stvari. Inflacija je počela krajem novembra, a u vezi je sa rastom cena energenata. Troškovi u transportu su povećali i cene namirnica. Ovde su međusobno spregnuti uslovi i pandemije i rata u Ukrajini - istakao je Kovačević.

On je dodao da je teško govoriti o profitima u ovoj situaciji.

- Teško je govoriti o profitima. Mi ćemo imati jedan značajan prihod u izvozu žitarica, ali ima i ogromne troškove kada je u pitanju nabavka energenata - istakao je Miladin Kovačević.

