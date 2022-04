ŽESTOKI OKRŠAJ BIVŠIH SABORACA: Jeremić: Zapanjen sam Ponoševom izjavom da ne zna da li sam glasao za njega! Svako polazi od sebe!

Vuk Jeremić, lider Narodne stranke, zapanjen je, kako je rekao, zbog izjave Zdravka Ponoša, predsedničkog kandidata koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije, da nije siguran da li je njegov partijski šef glasao za njega!

Jeremić je, naime, na Tviteru napisao:

- Zapanjen sam Ponoševom izjavom da ne zna da li sam glasao za njega. Sve što mogu da kažem je da svako polazi od sebe i da je karakter sudbina.

Zapanjen sam Ponoševom izjavom da ne zna da li sam glasao za njega. Sve što mogu da kažem je da svako polazi od sebe i da je karakter sudbina.https://t.co/C9Z9M43zQq — Narodna stranka (@StrankaNarodna) April 16, 2022

On je u intervjuu za list Danas rekao i da ga ne bi čudilo da će Ponoš pokušati da izvuče neke ljude iz Narodne stranke "imajući u vidu da je sebi obezbedio predsedničku kandidaturu na način na koji je obezbedio".

- Njegova kandidatura je lansirana na način koji je po meni sa one strane političke etike i elementarnog dostojanstva. Sa Zdravkom Ponošem sam poslednji put razgovarao na sastanku koalicije krajem januara, kada sam mu čestitao na kandidaturi, i rekao da ću predložiti Predsedništvu Narodne stranke da je podrži, uprkos tome kako je u javnosti nametnuta - rekao je Jeremić.

On je dodao da je zapanjen Ponoševom izjavom da „ne zna da li je Jeremić glasao za njega“, iako je predsednik Narodne stranke na dan izbora na društvenim mrežama pozvao da to svi učine, a Ponoš to podelio svojim pratiocima.

- Sve što na to mogu da kažem je da svako polazi od sebe i da je karakter sudbina. S obzirom da je iza nas gotovo dve decenije saradnje, o našim odnosima radije ne bih govorio u javnosti. Ne verujem da je Ponoš učešćem na ovim izborima ispunio svoje političke ambicije - naveo je Jeremić.