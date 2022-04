JAD(N)O! Krivokapić izmislio da Srbija hranom ucenjuje Crnu Goru! Pavićević: Zdravko napada Srbiju PO MILOVOM MODELU!

Napadi na Srbiju su sve učestaliji, a kao po pravilu najpodliji dolaze iz neposrednog susedstva. Jedan takav organizovao je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić, optuživši Srbiju da je ucenjivala Crnu Goru obezbeđivanjem hrane ulaskom Podgorice u Otvoreni Balkan! Premijerka Ana Brnabić upitala je javno Krivokapića kako ga nije stid da bestidno laže!

- Pitam profesora Krivokapića: "Kako vas nije sramota da tako bestidno lažete?" Uzgred, kada vas je to Vučić pozvao, uputio poruku, rekao bilo koju reč ucene - u vezi s hranom/robom iz Srbije? Pošto znam da nije, vraćam se na pitanje: "Da li vas je bar malo sramota?" - napisala je Brnabićeva na Tviteru.

Tuta Bugarin

Premijer Crne Gore u odlasku prethodno je u intervjuu za RTCG rekao da je zvanična Srbija pokušala da uceni Crnu Goru da će im obezbediti osnovne životne namirnice u zavisnosti od toga hoće li biti deo Open Balkana ili ne. On je kazao da Otvoreni Balkan nije dobar za Crnu Goru.

- Moć je čudo, kad se osećate moćnim, onda mislite da možete i drugima da postavljate uslove - izjavio je Krivokapić na pitanje da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić trenutnu krizu koristio u političke svrhe.

Direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević kaže za Kurir da ova Krivokapićeva izjava nema veze s politikom i stvarnošću.

- Zdravko Krivokapić je završio svoju političku karijeru. Njegova vlada je izdržala jedva godinu i dva meseca i opšte je mnjenje u Crnoj Gori da nam je on prokockao istorijsku šansu da se usmerimo ka reformana. Sada je počeo da napada Srbiju kao što je to u dugom periodu radio i Milo Đukanović. Zajedničko im je i to da su obojica ostala bez uporišta u biračkom telu Crne Gore i da obojica simbolizuju gubitničke opcije u crnogorskoj politici. Ta izjava nema veze sa politikom i stvarnošću. Njegova poruka je lična i posledica je njegovih nerealnih očekivanja da Vučić treba da mu pomaže i daje podršku u crnogorskoj politici. A stav Srbije je da ne treba da se meša u političke procese u Crnoj Gori, i to je primerena pozicija - ocenjuje naš sagovornik.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević objavio je dokumenta iz kojih se vidi da je smenjeni premijer slagao javnost, da je zapravo on molio Srbiju za obezbeđivanje namirnica za građane Crne Gore i da nikakvih uslovljavanja Srbije nije bilo.

- Naravno, da je Zdravko Krivokapić tek običan građanin, on bi bio problem samo njegove porodice i zdravstvenog sistema, ali pošto i dalje sedi u premijerskoj fotelji, prinuđen sam da ga za njegovo dobro lečim političkim elektrošokovima. Za nekog ko je u 2020. godinu ušao kao Srbin, 2021. godinu započeo kao dvesta odsto Crnogorac, da bi u 2022. godini postao Tuta Bugarin, tehnički premijer Krivokapić će dobiti ekskluzivnu priliku da objasni crnogorskoj javnosti da li je bugarskom premijeru ili srpskoj premijerki poslao dopis u kom preklinje za pšenicu, brašno, kukuruz, šećer i kuhinjsku so - poručio je Knežević, uz kopije zvaničnih dopisa kojima se Krivokapić obraćao Srbiji.

So i kokain

Objavljena dokumenta pokazuju da je Krivokapić Vladi Srbije u prilogu poslao i tabelarni prikaz svih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su potrebni Crnoj Gori.

- Čak je tražena i so, koja nije na listi zabrane i koju Srbija uvozi iz BiH. Ipak, ono što se da primetiti u ovom tabelarnom pregledu Zdravka Krivokapića jeste da Crna Gora jedino nema potrebe za kokainom i cigaretama, jer su za ova dva nacionalna strateška proizvoda napravljene zalihe i u slučaju nuklearnog rata - prokomentarisao je Knežević.

Ministar policije Aleksandar Vulin poručio je da, ako se smenjeni premijer Crne Gore buni protiv ideje Otvorenog Balkana, onda znači da ga je pozvao neki ambasador i rekao mu šta danas da misli i govori.

- Ko na vlast dođe braneći srpsku naciju i veru, a odlazi sa vlasti a da nije popravio položaj i Srba i SPC, samo ropskom odanošću prema strancima može da se zadrži na vlasti još neki dan. Ako bude potrebno da se vreme vlasti još malo produži, možda će Krivokapić izjaviti i da nije Srbin, niti je ikada i bio, a i ako, ipak, nekada i jeste bio Srbin, to je bila Vučićeva ucena - izjavio je Vulin.

