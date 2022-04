VUČIĆ O RAZGOVORU SA ĐILASOM: Pitao me da li možemo da idemo na izbore - ukoliko smatraju da treba da idemo, moj odgovor je "da"

Nisam imao potrebu da se pravdam bilo kome, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje zašto se nije oglasio posle sastanka sa Đilasom.

"Imali smo pristojan razgovor. Svi znate šta on misli o meni i ja o njemu. Nisam ni njemu ni gospođi Tepić pominjao imena u kampanji, osim ako baš nisam pitan".

"Gospodin Đilas je došao, a ja sam ga obavestio da mi imamo većinu. On je rekao da to razume. Onda sam mu rekao da mogu da napravim i mnogo veću većinu. Pitao me da li možemo da idemo na izbore. On smatra da je pitanje legitimiteta sporno".

"Ukoliko najjača opoziciona lista smatra da treba da idemo na prevremene gradske izbore, ići ćemo. Mislim da treba da prođe bar šest meseci, ali ako budu insistirali, možemo i ranije. To ću predložiti na stranačkom odboru".

"Moj odgovor Đilasu je: Da".

"Opozicija nije rasturena Đilasovim dolaskom kod mene, već mnogo ranije, zbog nedostatka planova, mržnje"...

"Nije realno da izbori budu baš u novembru, nije to baš fontana želja. Ne verujem da ni njima odgovara novembar, neka urade istraživanja, mogu da im pomognem".

(Kurir.rs)