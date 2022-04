VUČIĆ O JEZIVIM REČIMA NEMAČKOG MINISTRA: Pozvao je građane da se ne kupaju i da će ekonomija Nemačke STATI ZBOG RUSKOG GASA!

Predsednik Aleksandar Vučić večeras je upozorio na reči nemačkog ministra transporta u vezi sa globalno opasnošću od ekonomske krize nastale zbog rata u Ukrajini.

- To što gledamo na televiziji mrtve i ranjene, to je jedan deo i dobro je što nemamo mrtve i ranjene, ali taj sukob pogađa našu zemlju. Kada čujete u Nemačkoj savet građanima da se ne kupaju da bi zemlja uštedela vodu i to kaže ministar, kada kaže direktor BASF-a da će prestati da radi cela nemačka ekonomija ukoliko se zaustavi dotok ruskog gasa, ako čujete da nemački ministar transporta danas saopštava da i Nemačka i Poljska nemaju dovoljno vozača kamiona... - naveo je Vučić gostujući u emisiji Hit tvit na TV Pink.

Predsednik je rekao da će se posledice ukrajinske krize odraziti i na Srbiju.

- Katastrofalne su posledice toga što se događa. Ja ne verujem da će ovo proći ni za tri, ili četiri godine. Govorim o ekonomskim posledicama. Nas očekuje razgovor sa Rusima oko cene gasa. Slušao sam razne koji pričaju da nije potpisan ugovor zbog izbora. Ajde ne pričajte gluposti. Kakav god ugovor da potpišemo verujem da će biti bolji nego oni koje imaju evropske zemlje. Ali sada i da dobijemo 75 odsto naftnu formulu, nafta je mnogo skuplja. Cena nafte nas razara - rekao je predsednik.

(Kurir.rs)