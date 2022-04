OTKRIVAMO: Oliver Antić koji je pre tačno dva meseca POGINUO u Portugalu, nikako nije hteo da se vrati u Srbiju! EVO I ZAŠTO

Oliver Antić, tragično stradali bivši ambasador u Portugalu, ni po koju cenu nije nameravao da se po isteku mandata vrati u Srbiju, već je nameravao da ostane u toj zemlji gde je službovao poslednjih godina, saznaje Kurir od dobroobaveštenog izvora bliskog nekadašnjem profesoru Pravnog fakulteta. Kako saznajemo, Antić je nedavno u Lisabonu kupio i kuću, a tamo mu već živi i porodica koja je i posle njegove smrti tamo ostala.

foto: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije

- Njemu je mandat ambasadora Srbije istekao davno, ali se prolongirao povratak u našu zemlju. U međuvremenu, kupio je i kuću u Lisabonu. Uoči tragedije na litici zvanoj "Usta pakla" njemu je stigao neki dopis iz Srbije, najverovatnije telegram iz Ministrastva spoljnih poslova - kaže naš sagovornik. On nije hteo da ulazi u detalje dopisa.

Podsetimo, Oliver Antić je poginuo 18. februara 2022. godine, kada je pao sa litice u more. Pojedini portugalski mediji su spekulisali da je Antić naložio svom vozaču da stane, izašao iz auta i bacio se sa litice, dok je njegova porodica, preko advokata, to odlučno demantovala rekavši da postoje i snimci koji jasno ukazuju da se on nije bacio već slučajno okliznuo dok je telefonirao.

Ekipa hitne pomoći je ubrzo došla na mesto nesreće i pokušana je reanimacija, ali, nažalost, bezuspešno.

Podsetimo, nepunih mesec dana pre nego što je poginuo u Portugaliji pri padu s litice zvane Usta pakla, protiv Antića je u Beogradu podneta privatna krivična prijava u kojoj se tvrdi da je on navodno na seks navodio devojčicu koja je u tom trenutku imala 9 godina?!

Privatnu krivičnu prijavu je 27. januara podnela majka devojčice. Prva strana tog dokumenta, sa punim imenom i prezimenom devojčice, objavljena je i deljena na društvenim mrežama, a navodno je potvrđeno i da je prva strana privatne krivične prijave "u potpunosti autentična". U prijavi se pokojni Antić navodno tereti za krivično delo nedozvoljene polne radnje, objavio je Blic. U privatnoj krivičnoj prijavi koju je majka devojčice podnela protiv Antića, a čije detalje nećemo u potpunosti prenositi zbog zaštite maloletnice, Antić se tereti da je od leta 2020. do 12. avgusta 2021. godine u Beogradu navodio na seksualne radnje devojčicu koja je u tom periodu imala devet, odnosno deset godina.

Antić je devojčici navodno pokazivao intimne delove i "predlagao joj da ih dodirne". Majka devojčice u prijavi tvrdi i da joj je skidao majicu i dirao po grudnom košu. Blic dodaje da se nezvanično saznalo da je Prvo osnovno javno tužilaštvo odmah bilo krenulo u proveru navoda iz prijave, ali da je ona odbačena zbog smrti Antića.

Podsetimo, portugalski mediji su objavili da je na dan svoje pogibije Antić bio u automobilu sa vozačem kojem je naredio da stane pored litice Usta pakla, sa koje se potom bacio. Odmah su alarmirani pomorska policija i vatrogasci, a Antić je još bio živ kada su ga izvukli, ali je ubrzo preminuo. Porodica je demantovala navode o samoubistvu i tvrdi da je reč o nesrećnom slučaju.

J. V.