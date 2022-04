KARAN: MOĆNA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA VODI HIBRIDNI RAT PROTIV SRBIJE! Teroristi imaju samo jedan cilj s dojavama o bombama!

Ljuban Karan, potpukovnik KOS u penziji smatra da naše stanovništvo ne treba da brine zbog ovih dojava, ali je siguran da je Srbija na meti snažnog udara moćne obaveštajne službe sa Zapada.

- Ne treba da strahujemo, ali svakako nam je potreban oprez. Za svaku dojavu mora da se ispoštuje procedura, da se evakuišu civili na bezbedno odstojanje i da se izvrši protivdiverzioni pregled - kaže Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik Kontraobaveštajne službe (KOS).

foto: Kurir televizija

Karan smatra da se sa ovakvim stvarima ne treba igrati i shvatati ih olako.

- Bilo bi veoma opasno da se takve dojave ignorišu i siguran sam da naši organi vlasti neće to dozvoliti. Vidite da ovi što dojavljuju za bombe ne prezaju ni od terorističkih metoda. Spremni su da u slučaju ignorisanja pretnji stvarno postave bombu i usmrte mnogo ljudi. Ulazimo u fazu totalnog hibridnog rata protiv Srbije kakav se primenjuje prema Rusiji - kaže Karan.

- Srbija se prikazuje kao produžena ruka Rusije na Balkanu. To čine NATO sateliti, sve one države koje žele da predstave Srbiju kao opasnost, a istovremeno napadaju Srbiju svim sredstvima i ne prezaju čak ni od terorističkih metoda. Ove bombe koje su najavljivane u tržnim centrima samo su produžetak onoga sa Er Srbijom. Ne moraju nužno biti povezane, ali je interesantno da se šalju sa iste mejl adrese - ističe Karan.

00:16 Jake policijske snage oko objekta u centru Beograda! EVAKUISANA TC GALERIJA

Na pitanje reporterke TV Kurir Marije Čanković ko bi mogao da stoji iza takvih napada i pretnji, Karan ističe:

- Kako je naša služba objavila, one stižu iz Ukrajine i jedne evropske države. Sve više se spominje, doduše nezvanično da je u pitanju Švajcarska. Tamo je jak albanski lobi i njihova mafija. To može biti u dogovoru s prištinskim rukovodstvom a u vezi sa opštim pritiskomodatle i njihovo naoružavanje. Iz Švajcarske ide još jedan žestoki napad na Srbiju, a to je lažno informisanje u slučaju Dika Martija i optužbe da smo mi hteli da ga likvidiramo. Posebno je čudno da švajcarska služba naseda na te laži i provokacije - napominje Karan.

Penzionisani potpukovnik KOS na kraju podvlači da s pretnje deo šireg i opasnijeg plana.

foto: Kurir televizija

- Iza ovog hibridnog rata stoji moćna obaveštajna služba sa zapada i njeni stratezi za vođenje hibtidnog rata. Švajcarska nije toliko naivna, ali ih je neko moćan uključio u aktuelne napade na Srbiju. Cilj je da se u Srbiji izazovu nesigurnos i nezadovoljstvo, u krajnjoj liniji da se optuži vlast za nemogućnost osiguanja bezbednosti na javnim mestima.

