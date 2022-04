SLIKA NA INSTAGRAMU PREDSEDNIKA GLEDA SE NETREMICE Najneobičnija večera na kojoj je bio! Sto se dimi, a njega zovu Pikaso kuhinje

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je jednodnevnu posetu Sloveniji a veliko interesovanje izazvala je fotografija na njegovom zvaničnom Instagram nalogu Budućnost Srbije sa večere koja je sinoć priređena u njegovu čast, a na kojoj je bio s kolegom Borutom Pahorom.

- Fantastično veče kod zajedničkog prijatelja @tomazkavcic Slovenija i Srbija nastaviće put iskrenog prijateljstva, a predsedniku @borutpahor veliko hvala na pažnji, poštovanju i gostoprimstvu koje je pokazao prema srpskoj delegaciji, napisao je predsednik na Instagramu tagujući domaćine.

Ono što je svima zapalo za oko jeste ambijent i sto koji se dimi što su nove tendencije u svetskom kulinarstvu.

Svetski poznati šef koji stoji iza organizacije i specijaliteta jeste Tomaž Kavčič, internacionalno ime u kulinarstvu kog od milja zovu Pikaso u kuhinji!

Ko je Tomaž Kavčič

Kavčič je svetski poznat majstor kulinarstva, počasni konzul Srbije u Sloveniji...

... i vlasnik prestižne Mišlenove zvezdice.

U njegovoj biografiji stoji da je šef Kavčič četvrta generacija vlasnika gostionice "Pri Lojzetu" koja se preselila u Zemono dvorac 1997. godine. Njegova majka Katja upamćena je po tome što je jedna od prvih kuvarica koja je stavljala sveže cveće na tanjire i na poseban način mesila hleb i tako pokazivala gostima da su dobrodošli…

Kavčič je jednom prilikom rekao i da njegova definicija kuhinje znači uzeti bazičnu namirnicu, pazeći da se ne pokvari suština osnovnog sastojka, te pokazati gostu da je onaj koji je jelo kuvao mislio upravo na njega.

Pogledajte neke od njegovih majstorija

- Ne volim da komplikujem ni u pripremanju ni u nazivima jela, kaže on.

Tomaž je u jednom intervjuu otkrio i da je želeo da uči od jednog od velikog kuvara, ali da se to nikad nije dogodilo pa kaže: “Možda je čak to i moja sreća, jer sam razvio vlastiti stil i tehniku, a danas je to prednost...

- Ja uvek želim da su moji rezultati jednostavni. Manje je definitivno više u mojoj kuhinji - kazao je za Wish.hr.

Kurir.rs/Instagram