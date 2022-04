PETKOVIĆ POSLE SASTANKA U BRISELU: Režim o tablicama iz septembra 2021. godine na snazi dok se ne pronadje trajno rešenje

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas, nakon sastanaka u Briselu sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograd i Prištine Miroslavom Lajčakom i glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Bisljimijem, da sporazum oko registarskih tablica Srbije i Kosova ostaje na snazi dok se ne pronadje trajno rešenje.

Petković je demantovao Bisljimijeve izjave da nema nikakvog sporazuma oko registarskih tablica i istakao da je sporazum od 30. septembra 2021. godine još uvek na snazi.

"To je potvrdila i EU i gospodin Lajčak. To znači da do pronalaženja trajnog rešenja na visokom nivou, režim stikera se nastavlja", rekao je Petković novinarima nakon sastanaka.

Prema njegovim rečima, srpska strana je nastupila konstruktivno i odgovorno i dodao da se na sastanku razgovaralo o Zajednici srpskih opština (ZSO), registarskim tablicama, o nestalim osobama, lekovima, zabrani ulaska srpskih zvaničnika na teritoriju Kosova i drugim temama.

"Pokrenuli smo jedan set pitanja ovde i u bilateralnom susretu sa gospodinom Lajčakom, ali i zatim u direktnim razgovorima sa gospodinom Bisljimijem. Važno je da smo uspeli i insistirali na tome da se direktno vidimo sa prištinskom stranom, jer Bisljimi već šest meseci odbija da direktno razgovara sa beogradskom stranom", istakao je Petković.

Naglasio je da se na osnivanje ZSO čeka devet godina, od potpisivanja Briselskog sporazuma, kao i da "bez ZSO nema ostvarivanja kolektivnih prava za srpski narod na Kosovu i Metohiji".

"Kad toga nema, vidimo zabranu izbora, zabranu slobode kretanja, najrazličitije napade i incidente na srpski narod, a to je sada već 170 napada na naše ljude, na crkve, manastire, groblja, što vam govori da je za 50 odsto uvećan broj napada na Srbe u odnosu na period pre dolaska na vlast premijera Kosova Aljbina Kurtija", kazao je on.

(Kurir.rs)