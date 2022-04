DOBRICA ĆOSIĆ SE ZALAGAO ZA VELIKU ALBANIJU!? Ostojić smatra da je poznati pisac zapravo bio ZLOTVOR SRPSKOG NARODA

Novinar tvrdi da je parola "Kosovo Republika" zapravo osmišljena u sovjetskoj ambasadi.

- Ja podržavam i mislim da je on (Dobrica Ćosić) zlotvor srpskog naroda. U čijoj je ambasadi smišljena parola "Kosovo Republika"? Smišljena je u sovjetskoj ambasadi. Na drezdenskom kongresu rečeno je da Jugoslavija mora da se raspadne. Kako se Ćosić našao tamo, otišao je da vidi svoje ratne drugove koji su se izjasnili za tuđu državu. Sima Marković je bio, uslovno rečeno, neko ko je bio protiv drezdenskih zaključaka o rasturanju Jugoslavije i formiranju nezavisnih država Slovenije, Hrvatske, Velike Albanije, Makedonije i priključenju delova gde žive Mađari, Rumuni i Bugari matičnim državama. To je Staljinovo i to je moskovska politika koja se realizovala 1991. godine - rekao je Ostojić u Crvenom Kartonu na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Dodao je da u vreme kada je Ćosić napisao knjigu Kosovo i zalagao se za podelu Kosova on se zapravo zalagao za Veliku Albaniju.

- Kada je Ćosić napisao knjigu Kosovo, bez Metohije, i kada se zalagao za podelu Kosova. On se zapravo zalagao za Veliku Albaniju, zato što je bio zaluđenik staljinizma i tog drezdenskog procesa - istakao je Ostojić.

Dobrica Ćosić Dobrosav Dobrica Ćosić rođen je u Velikoj Drenovi, kod Trstenika, 29. decembra 1921, a umro je u Beogradu 18. maja 2014. godine. Bio je prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije (15. jun 1992 — 1. jun 1993), veliki srpski pisac, romansijer i esejista, politički i nacionalni teoretičar, učesnik Narodnooslobodilačke borbe i redovni član SANU, za života je postao klasik, a nazivan je i „ocem nacije”.

