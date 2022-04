TRČI PRED RUDU: Usame Zukorlić o odnosu sa drugom suprugom pokojnog muftije OTKRIO NOVE DETALJE O ISTRAZI SMRTI OCA MUAMERA

Usame Zukorlić, sin preminulog lidera Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, rekao je da je porodica spremna za ekshumaciju njegovog oca kako bi se utvrdilo da li je muftija otrovan.

Zukorlić je dodao da je porodica tražila da se u proces uključe još dve svetski priznate laboratorije i otkrio detalje o odnosu sa drugom suprugom svog pokojnog oca Elmom.

- Javnost će na kraju znati sve detalje. Po savetu advokata neke detalje nismo plasirali u javnosti da ne bismo ugrozili istražni postupak - rekao je Usame Zukorlić za televiziju A1 iz Novog Pazara.

Tužilaštvo BiH zatražilo je prema njegovim rečima od Višeg tužilaštva u Novom Pazaru da bude uključeno u proces, a taj zahtev je prosleđen Republičkom javnom tužilaštvu i čeka se odgovor.

- Prema informacijama koje imam Republičko tužilaštvo je zainteresovano da odobri zahtev BiH. Mi smo u međuvremenu takođe tražili uključivanje još dve međunarodne laboratorije. Očekujemo odgovor i na taj aspekt - rekao je Zukorlić i dodao da je porodica spremna za ekshumaciju i da se samo čeka da se ispune svi uslovi kako bi sve bilo odrađeno na najbolji način.

foto: Dado Đilas

Usame Zukorlić je otkrio zašto Tužilaštvo BiH želi da se uključi u proces.

- Muftija Zukorlić je državljanin BiH i BiH ima pravo da se uključi u proces koji se tiče njihovog državljanina i da bude sigurna šta se desilo. Postoje svetske laboratorije, koje su čuvene po kvalitetu i jačini u odnosu na one koje postoje na Balkanu, a želimo da se zbog osetljivosti situacije celokupni proces odradi na najbolji mogući način, da sutra neki članovi porodice ili narod nemaju sumnju u konačne rezultate i da ne ostane priča da ono što budemo dobili opet nije prihvatljivo iz ne znam kojeg razloga. Imamo već dva papira iz dve laboratorije i moraće neko da objasni te rezultate u slučaju da rezultat bude drugačije - rekao je Zukorlić.

Naglasio je da želi da veruje organima države Srbije.

- Rezultati su pokazali da u uzorku koje smo dostavili ima tragova otrova. Velika je verovatnoća da je to bio uzrok smrti. Mi to ne možemo znati bez detaljne istrage i istrage nakon ekshumacije. Da li u nekoga sumnjamo? Mi smo se na nivou porodice dogovorili da nećemo da licitiramo nikakvim sumnjama dok ne dobijemo izveštaj - rekao je Zukorlić.

Osvrnuo se i na spekulacije o lošim odnosima porodice sa drugom suprugom svog pokojnog oca Elmom.

foto: Dado Đilas

- Voleo bih da znam kome je u interesu da tu temu stavlja u prvi plan u odnosu na temu istrage pod kojim okolnostima je umro muftija Muamer Zukorlić. To je nešto na šta se mi fokusiramo i što nas jedino u ovom trenutku zanima. To što se neko od članova porodice oglašava u javnosti, kako kaže naš narod, "trči pred rudu", ne znam iz kojih razloga to radi - rekao je Usame Zukorlić.

Usame Zukorlić, koji je nasledio oca na čelu partije, nedavno je u obraćanju javnosti rekao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka verovatnoća da je Muamer Zukorlić otrovan teškim metalima, a druga da je otrovan hranom.

Nekadašnji muftija preminuo je iznenada 6. novembra u 51. godini. Kao uzrok smrti tada je navođen srčani udar.

(Kurir.rs)