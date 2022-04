PREMIJERKA BRNABIĆ NA JAHORINI: Ne brinem za gas jer bi prekid dotoka značio da ne postoje ugovori nego Divlji zapad (FOTO)

JAHORINA - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da nije zabrinuta za dotok gasa putem Balkanskog toka preko gasovoda kroz Bugarsku, jer bi to bio presedan i da bi prekid dotoka gasa značio da ne postoje nikakvi ugovori, niti vladavina prava, već Divlji zapad.

"Ako vaš kamion prolazi kroz nečiju teritoriju, a vama se u njemu nešto sviđa, iako ga niste kupili, uzmete i kažete to je sada moje. To je jednostavno nemoguće i sama priča o tome i rečenica bugarskog premijera 'mi nećemo to raditi' nije na mestu, jer to niko ne sme da zamisli da uradi, a ne da kaže mi smo dovoljno dobri da to ne radimo", rekla je Brnabić.

Ona je na konferenciji za novinare na Jahorina ekonomskom forumu 2022. istakla da je Srbija uložila više od milijardu evra u taj gasovod i da je platila taj gas i da sa Rusijom ima ugovor o snabdevanju, da slučajno prolazi kroz Bugarsku, da Bugarska ima probleme, ali da to nisu problemi Srbije.

"Ja ne očekujem i nisam zabrinuta. Svakako se nadam da ovo nije finalno i da će i Bugarska i Poljska uspeti da se dogovore s Ruskom Federacijom oko isporuka gasa", istakla je Brnabić.

Upitana o poseti američkih zvaničnika i tome da li je bilo pritisaka oko uvođenja sankcija Rusiji, Brnabić je istakla da to jeste jedna vrsta pritisaka, ali da nije bilo nikakvih otvorenih pritisaka.

"Te stvari je na svoje mesto postavio predsednik Aleksandar Vučić. Niko od stranih zvaničnika više ne dolazi u Beograd da postavlja ultimatume ili preti", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da poseta američkih zvaničnika pokazuje interesovanje SAD za Zapadni Balkan, pre nego pritisak, a da je u zajedničkom interesu očuvati mir i stabilnost u regionu.

Brnabić je rekla da bolji kvalitet života građana Zapadnog Balkana direktno zavisi od saradnje u regionu i pozvala političko Sarajevo da još jednom razmisli da se pridruži inicijativi Otvoreni Balkan.

Ona je rekla da u ovom trenutku najveći potencijal za čitavu privredu i aktere u njoj daje inicijativa Otvoreni Balkan.

"Vidimo tu inicijativu koja može da unapredi ne samo našu ekonomsku saradnju, već i da direktno poboljša život svakog pojedinca koji živi na Zapadnom Balkanu", rekla je Brnabić i istakla da će kada mehanizmi inicijative stupe na snagu 1. januara 2023. to značiti direktno slabiju i manju konkurentnost privrede zemalja Zapadnog Balkana koje nisu deo Otvorenog Balkana.

Ona je istakla da su u inicijativi sada Srbija, Severna Makedonija i Albanija, ali da će inicijativa ostati otvorena i za ostale i da se nada da će se sve države regiona pridružiti Otvorenom Balkanu.

Brnabić je istakla da su za Srbiju najvažnija tržišta Evropska unija u koju ide 65 odsto ukupnog izvoza države i region u koji izvozi 17 odsto proizvoda, a da u tom regionu u BiH izvozi 7,2 odsto proizvoda.

