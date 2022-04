ZAŠTO RUSIJA NIJE BLOKIRALA SANKCIJE SRJ 1992? Stručnjaci pojasnili odnos Beograda i Moskve: Evo kako nas oni zaista vide!

Međutim, da li je to uvek bilo tako kroz istoriju u "Puslu Srbije" na Kurir televiziji govorili su Đuro Bilbija i prof. dr Danko Leovac.

Prema istraživanjima, većina građana Srbije Rusiju doživljava kao prijateljsku zemlju. To potkrepljuju izjave zvaničnika koji neretko Rusiju nazivanju bratskom zemljom.

Đuro Bilbija, bivši dopisnik iz Moskve i istoričar, profesor dr Danko Leovac, složili su se da Srbija treba da izdrži i ne podlegne pritiscima da uvede sankcije Rusiji.

Voditelje Milicu Marković i Miloša Anđelkovića zanimalo je koliko su danas Srbi i Rusi bratski narod, a Leovac je istakao da se kroz istoriju povezanost srpskog i ruskog naroda i te kako vidi.

foto: Kurir televizija

- Rusija istorijski je uvek bila tu za nas i jedna je od najzaslužnijih za osnivanje moderne srpske države. Naši odnosi su kroz istoriju prolazili kroz razne faze. Rusija je odigrala ključnu ulogu u formiranju moderne srpske države. Međutim, nije Rusija uvek mogla da podržava Srbiju, jer je prvo morala da vodi računa o sebi i svojim interesima - kaže Leovac u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

Epitet bratskog naroda Srbije i Rusije datira od davnih dana kada je postojala ideja o zajedništvu svih Slovena, istakao je Leovac.

- Rusija je bila posmatrana kao moćna zemlja koja je trebalo da bude zaštitnica svih slovenskih zemalja - kaže istoričar.

Bilbija je naveo da je najveći broj Rusa i Srba gaje simpatije jedni prema drugima.

foto: Kurir televizija

- Da Napoleon nije krenuo na Moskvu, Srbija bi do 1820. godine bila mala suverena zemlja. Jedan od Tolstojevih heroja ratovao je na našoj strani, niko drugi sem Rusa nije tada ratovao uz nas. Najveći broj Rusa je srbofilni narod, kao što je veći broj Srba, rusofilski raspoložen. Nikolaj Drugi je i ušao u Prvi svetski rat zato što je Austrougarska napala Srbiju. U celoj našoj istoriji nema nikoga ko je na taj način bio na našoj strani i u toj meri, a da za to niti je tražio, niti je dobio bilo šta - istakao je Bilbija.

On je dodao da nijedna druga zemlja nije uz nas, ni sada, niti je ikada bila kao što je to Rusija.

- Nema druge zemlje na svetu koja je bila na srpskoj strani. Rusija koja je glasala za sankcije 1992. godine i nije bila ona "prava Rusija". Formalno, ona jeste bila Ruska Fedracija, ali njome su vladali oni koje je 1991. godine na vlast dovela iz Vašingtona dirigovana obojena revolucija. Na vlast su došli Boris Jeljcin i Andrej Kozirjev, kao ministar spoljnih poslova. Danas je svima jasno da je to bio američki agent uticaja koji danas živi na Floridi. Ta Rusija koje je glasala za sankcije, iako ogromna, bila je vazalna. Današnja Rusija se vratila onome što je najbolje bilo u njenom carskom i sovjetskom periodu - istakao je Bilbija.

Dopisnik iz Moskve istakao je da trenutno provlačenje kroz medije Vladimira Putina nema nikakve veze sa tim da je Rusija okrenula leđa Srbiji.

foto: Kurir televizija

- Kod nas su krenuli na Putina, da je zario nož u leđa Srbiji. Vladimir Putin nije promenio ni za jotu svoj stav o Kosovu i Metohiji i rezoluciji 1244. Ovo što se danas valja preko beogradskih medija da je Rusija zbog golog interesa napustila Srbiju, to nema nikakve veze. Ovo da je Rusija okrenula leđa Srbiji govore i pišu oni koji nemaju ništa protiv da Srbija podrži integritet Ukrajine, a to da uradi pod pritiskom onih koji su nam ugrozili integritet otimajući nam Kosovo. Ako neko ne vidi u tome ništa podozrivo, to je čudno ... - kaže Bilbija i dodaje:

- Rusija apsolutno razdvaja problem Kosova od Donjecka i Luganska. Rusija brani rezoluciju 1244 doslednije, pametnije i bolje nego sama Srbija. To je logično, s obzirom na to da Srbija trpi ogroman pritisak. Svet će se promeniti nakon ruske pobede u Ukrajini. Ja mislim da mi ne treba sada ništa svoje da dajemo dok se sve ne stabilizuje. Taj svet koji će se promeniti biće mnogo bolji po Srbiju od onoga koji je do sada bio - ističe novinar.

Leovac je istakao da je za Srbiju najpoželjnije da ostane neutralna.

foto: Kurir televizija

- Najpoželjnije bi bilo da se ne podlegne pritiscima da se uvedu sankcije Rusiji i da se sačuva neutralnost kao i do sada - istakao je istoričar Danko Leovac.

Kurir.rs

