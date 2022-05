VUČIĆA ČEKAJU TEŠKI RAZGOVORI U NEMAČKOJ! Glišić: Ako uvedemo sankcije Rusiji, izvesna je jedna stvar MOŽDA I UĐEMO U OVAKVU EU

Povod za razgovor je dalji razvoj međunarodnog statusa Republike Srbije u pogledu približavanja zemlje Evropskoj uniji.

Vladan Glišić, samostalni poslanik u poslednejm sazivu Narodne skupštine istakao je da našu vlast čekaju sigurno teški pregovori u Nemačkoj.

Glišić je naveo i da će centralna tema, osim Kosova i Metohije, svakako biti ulazak Srbije u Evropsku uniju i usklađivanje njene politike sa našom.

foto: Kurir televizija

- Glavna tema razgovora biće Kosovo i Metohija, ali i usaglašavanje naše politike sa politikom Evropske unije, pošto smo se mi već opredelili za taj razvojni put. Nemačka je definitivno i dalje pogon cele Evropske unije, iako Francuska ima jačeg lidera, Nemačka je definitivno ekonomski moćnija - kaže Glišić.

Kakav će biti put ka evropskim intagracijama Srbije najviše je interesovalo voditelje jutarnjeg programa Kurir televizije, Gorana Anđelkovića i Olju Lazarević. Samostalni poslanik je istakao da Evropska unija nije ono što je bila pre godinu dana.

foto: EPA / MICHELE TANTUSSI, Ana Paunković

- Ona se ponaša kao političko krilo NATO pakta i nama to predstavlja problem, jer je naša spoljna politika zasnovana na neutralnosti. Mi imamo i ozbiljnu saradnju sa Rusijom, koja je od vitalnog značaja za naše nacionalne interese. Biće sigurno teški razgovori - naveo je Glišić.

Jedna od tema biće naš put ka Evropskoj uniji, što uključuje i ulazak u NATO pakt.

- Sad smo došli do toga da je EU postala organizacija u kojoj dve, tri najveće zemlje odlučuju, gde su ostali postrojavani, a i neće biti toliko izdašna kada je pomoć u pitanju. Tako da nije nemoguće da oni nas brzo spakuju u takvu EU, ali to više nije unija koja je podrazumevala obaveze prema nama, već ćemo samo mi biti u obavezi da slušamo. U slučaju naše zemlje, to bi podrazumevalo i ulazak u NATO pakt. Takođe, čak i da nam neko od njihovih činovnika obeća ulazak u EU, ne znači da bi se to i ispunilo. Ona nema nikakvu obavezu. Mi u suštini ako uvedemo sankcije Rusiji, ne dobijamo ništa. Dobijamo samo da nam neće više pretiti. Pretnje stoje iznad naše glave, stoji nam štap, jer šargarepe više nema. Ozbiljno pitanje treba da se pokrene u celom društvu šta mi radimo u slučaju da uvedemo sankcije Rusiji - kaže Glišić.

foto: Kurir televizija

Samostalni poslanik je naveo da je najveći problem u celoj priči pristajanje na to da budemo robovi EU.

- Najstrašnije u celoj toj priči je nešto što je vezano za naše pristajanje da budemo roblje Evropske unije. Ta vrsta identitetske pukotine koja bi se desila u našem biću bi bila još i najopasnija - istakao je Glišić i dodao:

- U ovakvim trenucima kada je sudbina celog naroda u igri, vlast treba otvoreno da kaže šta se zaista govori iza zatvorenih vrata. Treba videti koje su sve stvari u igri i da li ćemo se suprotstaviti ili ćemo podlegnuti pritisku. Suprotstavljanje bi bilo rizično, ali prepuštanje pritisku još rizičnije. To je ulazak u grob gde će nas neko zuakopati. To više nije isti svet u koji smo mi želeli da uđemo pre dvadeset godina. Ostala je samo neka retorika ispod koje bazdi nasilje iz političkog zapada, koji se ponaša veoma grubo. Oni nastupaju tako što nas doživljavaju kao strano telo na svom telu. Kada pogledate mapu Evrope i vidite tu svetlu tačku koja se zove Srbija i koja nije uvela sankcije, mi ih ozbiljno iritiramo. Pogotovo u vreme kada više nije ni vreme udvaranja, ni obećanja, već pitanje nasilja i mišića - kaže Glišić.

Novonastalu situaciju u kojoj se našla Srbija, Glišić je uporedio sa 1941. godinom.

foto: Kurir televizija

- Ako uvedemo sankcije Rusiji možda bi trebalo sve spomenike našim ravnogorcima i narodnim herojima da skinemo i da podignemo Nediću, Ljotiću i ljudima koji su nešto slično uradili. Međutim, ni u tim najtežim situacijama, Nedić nije slao vojnike na istočni front pod nemačkom zastavom. A situacija je mnogo teža - kaže Glišić i zaključuje:

- Ako mi popustimo pred njima bez ikakvog otpora mi možemo posle biti šta god budu tražili od nas. Najjača i najozbiljnija članica EU je SAD. Oni drže palicu u pitanju Kosova i Metohije - istakao je Glišić.

Glišić navodi da nas zapadne zemlje gledaju kao "male Ruse" i da se mi samo pretvaramo.

