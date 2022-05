LJAGA U ISTORIJI JE IZRUČENJE MILOŠEVIĆA HAGU: Bingulac: Velika bruka je i to što se desilo ubistvo premijera Đinđića

Nekadašnji ministar sporta i bivši ambasador u Južnoafričkoj republici i Crnoj Gori Zoran Bingulac otkrio je za Kurir kako je devedesetih bilo sarađivati sa tadašnjim predsednikom Slobodanom Miloševićem.

- On je često određivao da budem domaćin stranim gostima tokom poseta Beogradu. Ugostio sam brojne strane delegacije, a najinteresantniji je bio susret s predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Na zvaničnom sastanku se razgovaralo o najsuptilnijim stvarima, bilo je reči i o sofisticiranom naoružanju... Igrao sam i tenis s Lukašenkom na stadionu JNA, bio je blokiran ceo taj deo Beograda - naveo je on.

Na pitanje gde je Milošević grešio, Bingulac je rekao:

- Neću da pričam o njegovim greškama. SPS sam napustio čim je ta stranka, da bi opstala, sklopila dogovor sa DS. Neka o Miloševiću misli ko šta hoće, ali će u srpskoj istoriji ostati kao najveća ljaga to što je država isporučila Hagu nekadašnjeg predsednika države, to neće oprati ni Sava, ni Dunav... Ja sam, inače, godinama bio u udruženju za odbranu haških optuženika. Ovde moram da kažem i da, s druge strane, mislim da je velika bruka države i to što se desilo ubistvo premijera Zorana Đinđića. I s njim sam, dok sam vodio Beograd, imao kontakte.

