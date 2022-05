ŠTA SU ADUTI BEOGRADA U DIJALOGU S PRIŠTINOM Grubješić: Nemačka od svih zemalja najzainteresovanija za rešavanje kosovskog pitanja

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sinoć se u Berlinu neformalno sastao s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem.

Prethodno su sva trojica imali sastanak s nemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

O svemu ovome govorili su u Jutarnjem programu Kurir televizije Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i advokat i predsednik Društva lobista Nenad Vuković.

foto: Kurir televizija

Grubješić smatra da je Nemačka od svih zemalja najzainteresovanija za dijalog Beograda i Prištine.

- Nemačka je od svih zemalja uvek bila najzainteresovanija za dijalog Beograda i Prištine i to vidimo još od 2011 godine kada su počeli ti tehnički pregovori. Nemačka želi da se kosovski problem reši i da se ceo zapadni deo Balkana spakuje u EU. Ova nemačka vlada je u mnogo boljim odnosima sa SAD nego prethodna. Ta bojazan da bi ukrajinska kriza mogla da se prelije na Zapadni Balkan je izazvala ovakve posete i razgovore. Trebalo bi da se pripremimo za donošenje nekih odluka - rekla je Suzana Grubješić.

foto: Kurir televizija

Vuković smatra da Srbija ima svoju agendu od koje neće odustati.

- U svim ovim kompromisima mi ne startujemo od nule, već iz minusa, jer uvek moramo da se branimo. Nama je mnogo teže da svoj glas pokrenemo i fundiramo kao naš stav u odnosu na celu situaciju, ali upravo ta veština je naš adut. Kapa dijaloga ostaje SAD, Srbija ima svoju agendu od koje neće odustati. Srbiji neće biti lako, to je nešto u šta sam siguran. Srbija nastoji da ostane na svom putu, ali do sad smo u tome i uspeli. Što duže branimo svoj put to su veće mogućnosti da ga odbranimo. Ne mora da bude ispunjeno sve što traži SAD i NATO - kaže Vuković.

foto: Kurir televizija

